Si proietta il film "Scarpette Rosse"

martedì, 4 febbraio 2020, 13:55

Una serata di beneficenza all’insegna del divertimento. L’iniziativa è organizzata dall’associazione "Laboratorio Brunier" nell’ambito della Manifestazione MusicArt 2020 per il Vivi Lucca 2020

martedì, 4 febbraio 2020, 12:19

Per la nuova produzioAAA cercasi ballerini di tango per una performance teatrale. Sabato 8 febbraio alle 21 a Villa Rossi di Lucca ci sarà il casting per il nuovo spettacolo firmato dall'autore e regista Stefano Silvestri che andrà in scena a novembre 2020ne teatrale del regista Stefano Silvestri sul mondo...

martedì, 4 febbraio 2020, 11:02

Lucca Collezionando continua a lanciare anticipazioni sulla prossima edizione, la quinta, della fiera dedicata all'universo del fumetto e a tutti i suoi mondi di riferimento, che si terrà al Polo Fiere di Lucca il 28 e 29 marzo

lunedì, 3 febbraio 2020, 17:40

Grande attesa per il secondo incontro con i talenti previsto dal progetto Laboratorio Cinema. Sabato 8 febbraio dalle 10.30 a 12, nell’aula magna del Polo “Fermi-Giorgi”, l’attore Neri Marcorè incontrerà gli studenti dell’istituto

lunedì, 3 febbraio 2020, 14:09

Tutto pronto per la quinta edizione della rassegna Il Settecento musicale a Lucca, con oltre 40 eventi tra febbraio e dicembre dedicati alla musica del XVIII secolo. La rassegna è il frutto della collaborazione tra le principali associazioni musicali presenti e attive sul territorio

lunedì, 3 febbraio 2020, 12:49

Lunedì 10 febbraio, dalle 10 alle 12.30, si terrà nell'Aula Magna del Vallisneri un incontro con Salvatore Settis dal titolo "Arte. Una storia naturale e civile"