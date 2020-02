Cultura e spettacolo



Tra scienza e musica, al Moderno l'evento della Croce Verde dedicato alla Luna

martedì, 11 febbraio 2020, 13:26

di giuseppe bini

"L'evento rientra nella promozione dei valori dell'ente - ha spiegato la presidente della Croce Verde di Lucca, Elisa Ricci -, che considera la crecita intellettuale dell'individuo un aspetto fondamentale del suo ruolo all'interno della società".



L'inizativa rientra all'interno del ciclo di incontri denominato "Intrecci, la belleza del conoscere", giunto ormi negli anni al suo nono appuntaento, e si propone di divugare l'importanza del sapere scientifico alle nuove generazioni. Si tratta di un convegno dedicato alle conoscenze astrofisiche, dedicato ai giovani e relazionato da giovani: protagonisti dell'incontro saranno infatti due tra i nomi (giovani) più illustri del panorama scientifico itliano: Marco Cardi e Stefano Sandrelli.



In conferenza di presentazione dell'evento hanno portato il saluto rispettivamente di provincia e comune di Lucca, Maria Teresa Leone e Francesco Battstini, i quali hanno sottolineato l'importanza culturale dell'iniziativa, rivolgendo un pluso particolare all'operato della Croce Verde. Battistini ha quindi lanciato l'idea di raccogliere in un volume le esperienze di questi anni di incontri, che hanno visto relazionare a Lucca nomi importanti della cultura nazionale.



"La conferenza di sabato avviene in un giorno non casuale - ha spiegato Rosanna Bisogni -, il giorno dell'anniversario della nascita di Galileo Galilei (nacque il 15 febbraio 1564, nda). Richiamiamo Galileo in quanto scienziato, proprio in questa serie di appuntamenti dedicati alla scienza, e dove abbiamo sempre messo l'accento al metodo scientifico, come strumento di diffusione della cultura e della democrazia. Vogliamo offrire alla città l'opportunità di parlare di scienza e di metodo".



Il titolo della conferenza che si terrà sabato 15 febbraio presso il cinema Moderno, alle ore 16:00 con ingresso libero, specifica il tema che verrà approfondito: "La Luna, l'uomo e il futuro dell'esplorazione spaziale", ed è stata ideata proprio sull'onda lunga del conquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna.



Durante la conferenza il linguaggio scientifico si intreccerà con il linguaggio musicale, con degli intermezzi curati dal Circolo Lucca Jazz, con in scena Vitorio Barsotti, Marco Cattani, Fabrizio desideri e Daniele Micheli.



"Come circolo Lucca Jazz - ha spiegato il presidente Barsotti - sappiamo che la musica deve avere valenza culturale, con gli appuntamenti sulla scienza si sta rivalutando la cultura, mettere in risalto gli scienziati e fare una riflessione sulla scienza credo che sia un'azione pedagogica importante".



"La musica di fronte alla babele delle lingue - ha proseguito - è L unico mezzo per poter unire tutte le persone, perché la musica riesce ad unire. La nostra partecipazione non vuole essere soltanto un'esibizione ma anche un segnale".



L'ingresso come detto è libero, ma ci sarà comunque una importanta raccolta fondi, da destinare all'acquisto di un mezzo per il trasporto degli ammalati di SLA.



Importanti gli enti e le associazioni che patrociniano l'iniziativa, tra cui provincia e comune di Lucca, cinema teatro Moderno, CICAP, CESVOT, INAF (Istituto Nazionle di Astrofisica) e circolo Jazz Lucca.



In chiusura di conferenzala prsidente Ricci informando che gli studenti delle scuole superiori potranno avere un attestato di partecipazione, regala una curiosità: "Inoltre ci sarà una sorpresa, ma la scopriranno solo sabato coloro che saranno presenti alla conferenza".