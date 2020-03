Al Teatro del Giglio spettacoli sospesi fino al 3 aprile

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 5 marzo 2020, 18:57

Il Festival rispetta le norme di sicurezza per il Coronavirus e resta aperto. Oggi grande successo a Siviglia con il concerto Puccini Opera Gala

giovedì, 5 marzo 2020, 14:24

Amuchina e mascherina: il kit perfetto per cercare di difendersi dal Coronavirus. In questi giorni c'è chi vende su internet, a prezzi folli, questi prodotti diventati ormai fondamentali secondo alcuni per poter sopravvivere al Coronavirus

giovedì, 5 marzo 2020, 09:22

È rimandato il concerto Da Bologna a Lucca, da San Petronio a San Martino originariamente in programma per sabato (7 marzo) alle 21, all’auditorium dell’Istituto Boccherini di piazza del Suffragio

mercoledì, 4 marzo 2020, 23:08

L’evento, con ingresso libero, si terrà venerdì 6 marzo 2020 alle ore 21:15 presso l’Auditorium San Micheletto di Lucca. Alla proiezione sarà presente lo stesso regista Yann Le Gléau che presenterà il suo reportage e dialogherà con il pubblico

mercoledì, 4 marzo 2020, 19:04

La fiera dedicata all’universo del fumetto e a tutti i suoi mondi di riferimento, che si terrà al Polo Fiere di Lucca il 28 e 29 marzo 2020, annuncia nuovi ospiti.

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:39

"Presenze silenziose. Ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi” è una mostra organizzata dal CAI Gruppo Grandi Carnivori, che traccia un’informativa breve ma scientificamente documentata sul silenzioso ritorno dei cosiddetti grandi predatori, in particolare l’orso, il lupo e la lince