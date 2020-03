Cultura e spettacolo



Arriva in città la celebre mostra sui grandi carnivori lupo, orso e lince

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:39

"Presenze silenziose. Ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi” è una mostra organizzata dal CAI Gruppo Grandi Carnivori, che traccia un’informativa breve ma scientificamente documentata sul silenzioso ritorno dei cosiddetti grandi predatori, in particolare l’orso, il lupo e la lince.

La mostra, che durerà dal 4 al 14 marzo, vedrà anche nella giornata del 7 marzo un incontro con due esperti che parleranno del lupo nelle nostre zone:

- Duccio Berzi in particolare ci parlerà della biologia, ecologia e aspetti sociali del lupo

- Siriano Luccarini si concentrerà invece sulla presenza del lupo nel territorio lucchese

L'incontro avrà luogo alle 17:30 nell'Auditorium della Biblioteca Civica Agorà. La mostra vuole far conoscere questi animali, la situazione attuale, l’importanza ma anche le problematiche legate al loro ritorno, per contribuire al formarsi di una visione corretta negli abitanti e nei fruitori dell’ambiente alpino: una visione di equilibrio, aperta alla coesistenza e non chiusa in posizioni estreme. L’esposizione è formata da pannelli che descrivono questi animali e molte situazioni ad essi collegate, in un momento storico molto particolare, in cui la ri-colonizzazione dei territori perduti sembra più decisa e concreta e da fotografie attuali e storiche, disegni e cartine di distribuzione, per corredare e rendere più efficaci i testi realizzati da un gruppo di soci aderenti al Gruppo Grandi Carnivori e scientificamente revisionati da esperti in materia.

ORARI MOSTRA:

- lunedì dalle 15:00 alle 19:00

- da martedì a venerdì dalle 9:00 alle 19:00

- sabato dalle 9:00 alle 13:00