Art&Danza Arabesque alle selezioni nazionali del concorso CND 2020 fa scorpacciata di premi

domenica, 1 marzo 2020, 18:57

Stamattina gli allievi del centro di formazione per le arti dello spettacolo Art&Danza Arabesque di Lucca hanno partecipato alle selezioni nazionali del concorso CND 2020 al Teatro Goldoni di Livorno. Il concorso, che prevede coreografie imposte per i solisti di tutte le nazioni partecipanti e libere per gli altri, organizzato in Italia da AED associazione europea danza, aveva in giuria esponenti di spessore internazionale in giuria.

Ecco come si sono classificati i ragazzi del centro A.D.A. diretto da Monica Bocci che con Rachele Balzano, Alessia Di Pietro e Vanessa Lucchesi cura la preparazione tecnica e artistica degli allievi del centro di formazione.



Solisti classico:

Categoria preparatorio 1 -

1° PREMIO (punti 16) : Alice Pecchioli , Anna Bigongiari , Valentina Paolinelli , Maria Vittoria Bura.

Categoria preparatorio 2 - 2°premio (punti 15) Martina Breschi e Agata Ferrara ;

1° premio con felicitazioni Greta Laganà che accede alla finale internazionale.

Categoria elementaire 1°premio (16 punti) Cristian Laganà.

Categoria elementaire 1- 2°premio (15 punti) Laura Zirilli ;

1° premio (16 punti) Nadia Bellandi e Sara Matteelli;

1° premio all'unanimità della giuria a Miriam Lovi che accede alla finale internazionale.

Categoria moyen 1-

3° premio (14 punti) Giulia Gheorghita.



Solisti moderno:

Categoria preparatoire -

1° premio (16 punti) Agata Ferrara;

1° premio con felicitazioni Laganà Greta con accesso alla finale internazionale.



Gruppi moderno

categoria preparatoire -

1° premio WE ARE LATE coreografia Vanessa Lucchesi

categoria 1- 2° premio CIRCLEINSIDE coreografia di Rachele Balzano.



Gruppi Contemporaneo

Categoria 2

1° premio (fr)agili coreografia Alessia Di Pietro



Grandi emozioni dopo il duro lavoro di questi mesi per questa realtà lucchese, fiore all'occhiello per la nostra città.

Da domani si torna a studiare in vista dei prossimi impegni: la partecipazione al Dance Meeting a fine marzo, la partecipazione di alcuni allievi alla produzione Lucca Junior Opera del Teatro del Giglio coreografati da Monica Bocci e la prima uscita della nuova giovane compagnia lucchese Jeld che vedrà impegnati fra gli altri Giulia Gheorghita e Cristian Laganà con le coreografie di Gianluca Girolami.

Foto Ciprian Gheorghita