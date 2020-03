Cultura e spettacolo



Avanguardie educative in tempi di emergenza all'ISI Pertini

giovedì, 5 marzo 2020, 23:30

5 marzo 2020: primo giorno di sospensione delle lezioni in tutta Italia per far fronte all’emergenza sanitaria e cercare di arginare per quanto possibile la diffusione dell’ormai famigerato COVID19. Dopo una mattina di intenso lavoro organizzativo alle 14,30 parte il collegio docenti dell’ISI Pertini organizzato per la prima volta in stanze separate contenenti un ridotto numero di docenti e con strumenti di videoconferenza. I dipartimenti disciplinari cercano di organizzare le attività da proporre ai ragazzi durante il periodo di sospensione stilando delle linee guida da condividere con famiglie e studenti. Nonostante le difficoltà logistiche l’intento di ogni gruppo disciplinare è quello di non lasciare soli i ragazzi cercando di proporre attività in grado di coinvolgerli quotidianamente anche in assenza del contatto diretto che caratterizza la vita scolastica.

Non lezioni frontali on line vere e proprie dunque, ma molti differenti modi di imparare, sfruttando gli strumenti che studenti e docenti del Pertini conoscono e impiegano da anni: tutte le applicazioni della Google Suite for Education, dalla semplice condivisione di materiali via Drive alle più interattive applicazioni di Classroom e Meet. L’animatore digitale e tutti i docenti che da anni portano avanti le idee del movimento di Avanguardie Educative di Indire mettono le loro competenze al servizio di colleghi e studenti cercando le strategie migliori da declinare caso per caso.

La scuola è fatta in primo luogo di persone, esseri umani, contatto diretto, scambio e interazione: in un momento difficile come quello attuale le risorse della tecnologia vogliono essere un modo per unire docenti e studenti cercando mantenere vivaci sia l’attività didattica sia i rapporti umani. A partire da lunedì 9 inizierà dunque una settimana di attività in rete che docenti e studenti affronteranno con impegno ed elasticità nella speranza di riprendere regolarmente le lezioni a partire da lunedì 16.