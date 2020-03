Cultura e spettacolo



Grande successo a Siviglia per il "Puccini Opera Gala"

venerdì, 6 marzo 2020, 17:02

"L'unico modo in cui l'Italia può contagiare il mondo? Con la sua arte e la sua cultura". Lo dichiara Andrea Colombini, Presi- dente e Direttore artistico del Puccini e la sua Lucca International Festi- val, a margine del trionfale Puccini Opera Gala, il concerto svoltosi ieri (5 marzo) a Siviglia, nel salone principale dell'Hotel Alfonso XIII.

Uno spettacolo unico, di fronte ad oltre duecento persone ed alla pre-

senza di tutte le più importanti personalità cittadine - tra cui il Vice Presidente della Camera di Commercio di Siviglia, molti generali della Legione Militare, il Console Generale Britannico per Siviglia e l'Andalusia (Joe Cooper), il Console Generale per l'Austria (Ru no Otero Reina) ed il Console Generale per l'Italia (Carlos Ruiz- Berdejo y Sigurtà Muchetti).

Un enorme successo di pubblico e di critica dunque, con il M° Diego Fiorini al pianoforte che ha accompagnato i solisti Giovanni Cervelli (tenore) e Pascale Coulombe (soprano) in un repertorio che ha proposto le arie salienti del Maestro nato a Lucca. L'evento è stato seguito da una cena a base di prodotti tipici della Lucchesia e della Toscana: un'altra modalità, particolarmente apprez- zata, per esportare la grande bellezza italiana in giro per il mondo.

L'appuntamento è stato sponsorizzato dal Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Inter- nazionale, Con ndustria Toscana Nord, Comune di Lucca, Lucca Promos, Camera di Commercio di Lucca, dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca e dalla Fon- dazione Giacomo Puccini. Un ringraziamento particolare va inoltre a Sidebloom Marketing & Comunicazione, l'agenzia che ha curato la comunicazione dell'evento per il Festival.

La serata è stata introdotta da Andrea Colombini: "L'unico modo in cui l'Italia infetta il mondo - ribadisce il Presidente del Festival - è con la sua grande cultura, la sua enorme arte e la sua ca- pacità di fare intrattenimento. Questo resta sempre il posto più bello da visitare ed anche oggi lo ribadiamo: it's safe to be here".

Il concerto rientra nella grande campagna di promozione Puccini in the World, sponsorizzata da tutti gli Enti che hanno supportato la prima tappa a Siviglia. La trasferta in terra iberica è stata anche l'oc- casione propizia per presentare i nuovi pacchetti turistici che il Puccini e la sua Lucca Festival, con la collaborazione di due tour operator, ha orchestrato per Lucca e per Torre del Lago. La volontà è infatti quella di essere fortemente presenti sulla Lucchesia e sulla Versilia, per coadiuvare la promo- zione complessiva che si colloca nell'ambito del progetto The Lands of Giacomo Puccini.

Nella serata di ieri, ben dieci tour operators hanno dialogato con i vertici del Festival, interessati ai pacchetti turistici per l'Italia: il sintomo più evidente che la paura non può arginare la bellezza.