Cultura e spettacolo



“Improbabili dialoghi" dell’artista lucchese Gianfalco Masini

domenica, 1 marzo 2020, 18:18

Nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Arte” il Critico Nicola Micieli presenta “Improbabili dialoghi" dell’artista lucchese Gianfalco Masini. Presso il Ristorante Ammodonostro, via della Fratta n. 22 a Lucca Con il Patrocinio del Museo Ugo Guidi.

Evento organizzato da Marzia Martelli. Dal 07 marzo al 05 aprile 2020. Vernissage domenica 08 marzo ore 17.00.

Pittore fertile di vena favolistica è Gianfalco Masini, artista fra i più interessanti delle ultime generazioni nel panorama dell’arte fantastica italiana. Il tratto distintivo della sua pittura è la proliferazione immaginativa. Ossia la capacità di far scaturire sempre nuove situazioni narrative dagli oggetti e dalle creature che animano i giardini, le spiagge, le isole della sua topografia incantata, da atlante delle meraviglie che abitano i luoghi della natura naturata, come dire elaborata ad arte dal pittore che si appropria di scorci del vero per lui stimolanti. Sono personaggi leggendari che sembrano discendere da cantari cavallereschi, e indossano vesti e copricapi magnifici, in sé già luoghi pittorici contrassegnati da note di colore e decori sufficienti da fare quadro nel quadro. Sono animali fantastici da bestiario medievale, splendidi nelle loro “livree” sontuosamente ornate e mirabili almeno quanto la bizzarra loro conformazione fisica. Ad essi si deve guardare avendo l’animo disposto alla meraviglia, per coglierne la suggestione magica, perché alla complicità della fascinazione teatrale invita il pittore con la sua apparecchiatura visiva. Nicola Micieli Fantasticarte 2011

Gianfalco Masini è nato a Lucca nel 1945. Ha iniziato l'attività pittorica verso la fine degli anni sessanta, partecipando a rassegne e premi in cui riceve lusinghieri consensi. Nel 1975 tiene la prima personale nella galleria Spampanato di Lucca. Ha esposto in personali e qualificate rassegne, in numerose città italiane ed estere. Al suo lavoro si sono interessati numerosi critici tra i quali: Ernesto Borelli, Nicola Micieli, Ennio Pouchard, Marcello Venturoli, Piercarlo Santini,Vittorio Sgarbi, Eleonora Romiti, Gianluigi Ruggio, Marco Palamidessi.

Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero.

Infoline: Ammodonostro, Via della Fratta 22 - 55100 Lucca tel.: 0583 952838 - cell.:339 644 25 87