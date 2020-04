Cultura e spettacolo



In Musica, corsi online gratis per tutti i bambini con il maestro Giuseppe Nannini

mercoledì, 1 aprile 2020, 18:02

La musica non si ferma. E' un po' come i bambini. Rinasce anche nei momenti più difficili, proprio come quello che sta affrontando l'Italia in questo momento. Per farne entrare qualche nota anche in famiglia, facendovi scappare un sorriso in più, non vi resta che contattare la scuola In Musica. Lezioni gratis online di propedeutica per tutti i bambini con l'insegnante Giuseppe Nannini. E’questa l’idea dello staff In Musica che, appunto, non si ferma: "Ci siamo adattati al momento - dice la scuola -. Da subito siamo stati fra i primi a rispettare la decisione del Governo interrompendo tutte le attività della sede a Santa Maria a Colle nello stesso giorno in cui sono stati chiusi tutti gli istituti scolastici. Di seguito sono partiti i nostri corsi online di chitarra, pianoforte, batteria, basso, sax, canto e teoria musicale per i più grandi, finché non ci siamo resi conto che i ‘nostri piccoli’ erano rimasti fuori dal piano di smart-working a causa dell'impossibilità di gestirli da remoto in maniera adeguata".



In Musica ha quindi pensato, di utilizzare una piattaforma digitale che coinvolge la fantasia dei bambini e delle bambine grazie a ‘giochi musicali’ sviluppati in video brevi in cui l'insegnante spiega gli esercizi che devono essere svolti. Una volta eseguiti, saranno poi ripubblicati sulla piattaforma e, se i genitori daranno il consenso, saranno ripostati anche sui canali social della scuola. Per accedervi basterà semplicemente avere a disposizione un computer o uno smartphone. "E' la nostra idea per non spezzare la continuità del percorso musicale e dare una mano a tutti i genitori offrendo un servizio di svago, istruttivo, e gratuito – sostiene In Musica - che ci auguriamo possa diventare una ventata di aria fresca in grado di alleviare le tante tensioni che tutti abbiamo in questo momento di emergenza sanitaria". I corsi online di propedeutica gratuita sono aperti a tutti, non solo agli allievi della scuola. L' insegnante Giuseppe è a disposizione per 'giocare' con chiunque voglia far passare al proprio bambino o alla propria bambina un po' della sua giornata nella musica. Per iscriversi, contattare il 3477221589, mandare una mail all'indirizzo della scuola oppure scrivere direttamente un messaggio sulla pagina Facebook.



"Approfitto per ricordare - aggiunge il fondatore della scuola, Roberto Blefari - che proprio nelle settimane della crisi, avremo dovuto annunciare le date e gli artisti del nostro 16esimo In Musica Live. Non vi nascondiamo che la situazione è un pò complicata visto che stavamo anche chiudendo contratti di sponsorizzazione con varie aziende private; ma per fortuna molte di queste ci hanno comunicato l' intenzione di continuare a credere in noi nonostante la crisi e ci hanno dato la forza di continuare a crederci a nostra volta". "Restiamo positivi - conclude Roberto Blefari -. La priorità adesso è la situazione sanitaria del nostro Paese, ma siamo pronti a partire. Infatti, grazie anche all'importante aiuto già stanziato del Comune di Lucca e delle Fondazioni Bancarie lucchesi a cui abbiamo chiesto una mano, vi posso dire che andiamo avanti e ci impegneremo, quest'anno più che mai, a regalarvi una settimana di musica Gratuita indimenticabile. Intanto aspettiamo i vostri bambini al corso per ‘giocare’ insieme a noi”.