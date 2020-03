Cultura e spettacolo



#iorestoacasa# Incontriamoci alla radio: una rubrica di letture per socializzare intorno e con i libri

mercoledì, 11 marzo 2020, 14:07

Parte venerdì 13 L'Anfiteatro dei libri il programma tutto dedicato a letture di classici lucchesi, storia memoria, arte e bellezza nelle pagine dei libri più belli dedicati a Lucca e al suo territorio.

Ideata e promossa dalla casa editrice Pacini Fazzi in collaborazione con Radio 2000 e sostenuta dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca l'iniziativa prevede nello spazio circa mezz'ora di interattenimento culturale a tema. “Lavoriamo con i libri – afferma Francesca Fazzi – ed è stato naturale pensare che dall'immenso patrimonio di bellezza, di arte, idee che i libri ci trasmettono potremo attingere forza e speranza in questi giorni bui. Oggi lo stimolo proviene dalle raccomandazioni che la lotta al Coronavirus richiede ormai a tutti noi e non solo alle persone più fragili, di dare un nostro fondamentale contributo a fermare il contagio; quindi tutti responsabilmente cerchiamo di stare a casa, ma non per questo rinunciamo alla socialità che la lettura di un libro può garantirci, arricchendoci; e collegandoci alla radio sarà come leggere tutti insieme e tutti insieme riflettere, immaginare, ricordare, sognare. Ringraziamo Radio Duemila e per la grande disponibilità accordataci, Dino Braga che ha accettato di condurre le letture e condiviso con passione e disponibilità il progetto, la Fondazione Banca del Monte che insieme a noi ha pensato di dover fare qualcosa di socialmente utile.”

La prima puntata dell'Anfiteatro dei libri andrà in onda venerdì 13 alle 15,30 sulle frequenze di Radio Duemila; la prima puntata sarà tutta un omaggio al grande scrittore Mario Tobino con letture dal volume La Lucca di Mario Tobino, a cura di Leonardo Odoguardi, volume che affianca ad una selezione di testi tratti dai romanzi di Mario Tobino immagini in bianco e enero provenienti dall'Archivio Fotografico lucchese del Comune di Lucca

Sarà Dino Braga, professore, Preside operatore culturale a selezionare i brani del volume e a condurre le letture introdotte da Francesca Fazzi dell'omonima casa editrice e ideatrice del progetto.

Due al momento gli appuntamenti settimanali; il prossimo sarà Martedì 17 con letture tratte da Ursolina la Rossa e altre storie. Inquisitori e streghe tra Lucca e Modena nel XVI secolo di Oscar Guidi e verteranno sul processo a Pulisena e Margarita giustiziate a Lucca alla fine del 500. Nelle successive puntate spazio a La cucina della Lucchesia, il Fornello Racconta di Sandra Lotti con lettura di storie gastronomiche e ricette 'animate'; e poi “Lucca Feste e Carnavale a Palazzo fra Sette e Ottocento” con letture tratte da Vita lucchese nel 700 di Cesare Sardi e Casa Mansi Balli serate e ricevimenti a cura di Patrizia Giusti Maccari e Rosanna Morozzi. Tutti i volumi sono editi da Pacini Fazzi