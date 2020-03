Cultura e spettacolo



Ivan Cavini, Paolo Mottura e Fabio Celoni saranno a Lucca Collezionando.

mercoledì, 4 marzo 2020, 19:04

Ivan Cavini, Paolo Mottura e Fabio Celoni saranno a Lucca Collezionando. La fiera dedicata all’universo del fumetto e a tutti i suoi mondi di riferimento, che si terrà al Polo Fiere di Lucca il 28 e 29 marzo 2020, annuncia nuovi ospiti.

I tre disegnatori sono noti al pubblico per aver contribuito a diverse testate disneyane e per la collaborazione con il noto Sergio Bonelli Editore. Cavini come maestro del fantasy italiano, ha incentrato la sua produzione artistica sul tema tolkieniano, mentre Mottura maestro del fumetto e una delle anime di Topolino. Il famoso copertinista Celoni invece, si contraddistingue per aver diretto la propria carriera in due diverse direzioni: il disegno e la scrittura.

Ivan Cavini, artista a tutto tondo, è un illustratore, colorista di fumetti e scenografo; ha collaborato con numerosi editori, tra i quali: Rainbow SpA, Tabula Games, Rcs libri, Sergio Bonelli editore, Franco Panini ragazzi, Saf Comics, Walt Disney, Delos Book, Fanucci e molti altri, ed è noto al grande pubblico soprattutto per le opere di J.R.R. Tolkien. La tematica legata alla Terra di Mezzo è ricorrente nelle produzioni del maestro, a tal punto da diventare oggetto della sua pubblicazione più nota: “Middle Artbook: Disegnare e costruire la Terra di Mezzo”, un volume di pregio che racconta e illustra i suoi primi 15 anni di opere. E’ inoltre direttore creativo del Greisinger Museum, il museo svizzero che ospita la più grande collezione di opere ispirate al soggetto tolkeniano, e direttore artistico di FantastikA, la biennale d’arte del fantastico che si svolge nella Rocca di Dozza (BO). Sarà presente a Lucca Collezionando presso lo stand dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani.

Paolo Mottura entra nel mondo del fumetto nel 1989, iniziando la sua collaborazione con “Topolino”. Dagli anni successivi fino ai giorni nostri darà il suo contributo anche ad altre testate disneyane come: “Minni & Company” e soprattutto “PKNA – Paperinik New Adventures”, nella quale inizia a distinguersi il suo stile denso e pittorico. Nel 2010 realizza in coppia con il collega e amico Fabio Celoni, la graphic novel tratta dal videogioco “Epic Mickey”, e successivamente l’adattamento del film “Tron: Legacy”. Dal 2011 invece, entra nello staff Bonelli in “Dylan Dog” e “Le Storie”. Importante è anche il periodo Francese del fumettista, durante il quale a partire dai primi anni 2000, ha realizzato per l’editore Les Humanoïdes Associés la serie a fumetti “Careme”, grazie alla quale si è aggiudicato il premio Albert Uderzo 2005.

Fabio Celoni è un disegnatore e sceneggiatore di fumetti, illustratore, scrittore, editor e docente. Formatosi presso la Scuola del Fumetto di Milano, inizia nel 1991la sua collaborazione con Disney (è il più giovane disegnatore pubblicato sulla testata "Topolino") per famose riviste come "Paperinik" di cui diventa copertinista ufficiale e "Kingdom of Hearts" per cui realizza la prima versione mondiale a fumetti. Il legame con il mondo disneyano prosegue con Disney Libri e la creazione del pannello gigante de "la bella e la bestia"(1992) e la versione a fumetti di “Epic Mickey” arrivando a festeggiare la sua venticinquennale carriera in Disney con la stampa del quarto volume degli Speciali “Disney dʼAutore” a lui dedicato. Nel 2000 entra nello staff di "Dylan Dog”, pubblicando due storie come autore completo, inoltre già dagli esordi Celoni si approccia anche al mondo dei racconti horror con il saggio "Milano, esoterismo e mistero" (Editoriale Olimpia), la “Trilogia horror” Disney e due narrazioni per “I signori della notte: Storie di vampiri italiani” e “24 a mezzanotte - Storie italiane del terrore”. Nel 2014 pubblica il suo primo romanzo di narrativa (di cui realizza anche le illustrazioni interne), “Gli abitanti dellʼOmbra Effimera”, per Ponchiroli Editori e fonda la casa editrice “Cerny Klaun”, con sede a Praga (dove vive e lavora per 12 anni), creando e pubblicando a Lucca il progetto editoriale collettivo degli “SmartComiX”.

La fiera ha annunciato anche due ospiti d’onore di grande rilievo: Claudio Villa, una delle bandiere di Sergio Bonelli Editore il cui nome è legato al fumetto Tex, e Silvia Ziche, nota ai più come una delle matite dell’universo Disney Italia, e vera artista versatile, affermata anche per la sua capacità di realizzare vignette che mettono in luce le contraddizione del mondo al femminile.

Targato Lucca Crea srl (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere lucchese) e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione), con il Comune di Lucca, il salone si prepara con decine di espositori, editori, negozi specializzati, collezionisti privati e associazioni che porteranno tavole originali, anteprime, nuove serie, fumetti introvabili, intere collezioni e tutto quanto fa Nona Arte, con un ampio sguardo che abbraccia anche le figurine e i 3D collezionabili (Lego, Subbuteo, soldatini e action figure).

Lucca Collezionando sta realizzando un intenso programma di eventi che confermano la centralità del fumetto, con il coinvolgimento attivo delle principali Community e Fan Club (Amys, Diabolik Club, Dylandogofili, DDog fanclub Papersera, ZTN, SCLS, Amici Zagoriani della Sardegna). Ci sarà come sempre una nutrita Artist Alley, dove incontrare artisti affermati ed emergenti, e acquistare il disegno desiderato o commissionato.

Passo a Due – Si allarga lo sguardo ai protagonisti e la fiera dedica una speciale esposizione a due artisti con il “Passo a due”, che seguendo il suo significato classico, mette in luce l’abilità di due solisti all’interno del lavoro corale del corpo di ballo. In mostra le opere originali dei due artisti scelti per quest’anno. Si tratta di due autori davvero talentuosi, presenti nell’Artist Alley di questa quinta edizione della fiera, che ha scelto di mettere in luce alcune opere della loro produzione: Agnese Innocente e Moreno Chiacchiera. Differenti nelle proposte personali, e proprio per questo particolari ed accattivanti: colore/bianco e nero; segno grafico/illustrazione; sintesi/descrizione; ironia/dolcezza; graffio/carezza Agnese Innocente e Moreno Chiacchiera “danzeranno” insieme per gli spettatori di Collezionando: un motivo in più per visitare la nostra galleria degli artisti.

Non mancheranno anche quest'anno di contorno le attività ludiche con torneo di Subbuteo, di carte Magic, di Wargame, mentre un apposito spazio firmadediche sarà allestito per gli appassionati, dove si alterneranno gli autori presenti, per incontrare i lettori, dedicare le stampe, firmare i disegni o gli albi. E poi un ricco programma di ospiti, mostre, incontri e attività contribuirà a valorizzare ulteriormente questa vivace kermesse primaverile.

Info: www.luccacollezionando.com FB: @Luccacollezionando – Instagram: @collezionando