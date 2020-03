Cultura e spettacolo



La festa della donna al Puccini Museum

domenica, 8 marzo 2020, 16:14

di chiara grassini

La visita guidata parte dall'albero genealogico della famiglia, poi, lo sguardo si rivolge verso gli avi di Giacomo e sul pianoforte Steinway & Sons, il suo preferito. E così, nella tarda mattinata di domenica 8 marzo, in occasione della festa della donna, il Puccini Museum-Casa Natale ha organizzato un tour dal titolo "Donna non vidi, mai simile a questa..".

Al centro dell'attenzione le eroine nelle opere di Puccini con particolare riguardo all'analisi e alla lettura delle arie più famose di ciascun componimento citato. Manon Lescaut, ad esempio. Bella e destinata al convento si contrappone al personaggio di Mimi ne La Boheme, la terza opera più rappresentata al mondo dopo La Traviata e l'Aida di Giuseppe Verdi. Mimi è una sarta, molto semplice che incarna il simbolo della giovinezza mentre Musetta (sempre ne La Boheme) si contrappone al personaggio su menzionato.

Queste tre figure femminili hanno un punto in comune: la solitudine. Nonostante ciò, non si lasciano sottomettere, anzi. Vivono la propria vita a modo loro e in maniera del tutto personale. Nel corso della visita la guida illustra i caratteri di ciascuna eroina e si sofferma brevemente sulla trama. Indipendenti, forti, determinate, gelose e audaci sono caratteristiche che contraddistinguono le protagoniste nelle opere pucciniane come Tosca o Madame Butterfly, tanto per citare alcuni esempi.