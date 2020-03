Open day del Bachelor of Arts per lavorare nella produzione musicale

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 25 marzo 2020, 14:02

"Dopo l'incubo arriverà la primavera". Con questo messaggio di speranza e la spedizione di 150 mascherine, lo studente Liang Wu mostra la sua affettuosa solidarietà alla comunità accademica

martedì, 24 marzo 2020, 20:02

Il 25 marzo, si celebrerà per la prima volta il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri recentemente istituita dal governo

lunedì, 23 marzo 2020, 13:32

La Scuola IMT Alti Studi Lucca contribuisce al primo Dantedì con un incontro virtuale. Dopo il successo della "Settimana del Cervello" in versione digitale, la Scuola prosegue con la sua proposta culturale via web e lo fa in coincidenza con la prima giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta

giovedì, 19 marzo 2020, 16:00

La Settimana del Cervello virtuale della Scuola IMT Alti Studi Lucca si avvia alla sua conclusione. Domani ultimo appuntamento con le Mind Pills: mezzora scientifica dedicata alla ricerca sul cervello umano spiegata dai ricercatori e dai docenti della Scuola

mercoledì, 18 marzo 2020, 15:09

Il Puccini e la sua Lucca International Festival continua a guardare con energia positiva al futuro prossimo, anche in un momento complesso, proponendosi ancora una volta come il principale polo per la promozione del Maestro e della città nel mondo

domenica, 15 marzo 2020, 15:07

Come vive il mondo dell arte questo momento così delicato che stiamo attraversando? A quali rischi andrà incontro l' arte? Le vendite? Le mostre? A rispondere alle domande è la pittrice Maurizia Cardoni