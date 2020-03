Cultura e spettacolo



Teatro del Giglio, distanti ma uniti: al via lunedì 30 marzo un nuovo palinsesto social

domenica, 29 marzo 2020, 17:49

In questo periodo in cui siamo tutti a casa, chi da solo, chi in compagnia, chi in famiglia, è sicuramente aumentato il nostro consumo di internet e la nostra ricerca di occasioni online. Il Teatro del Giglio, grazie a un'idea del suo direttore artistico Aldo Tarabella, ha messo a punto una serie di appuntamenti per tenerci virtualmente uniti, nell'attesa di ritrovarci tutti finalmente di nuovo insieme nel nostro amato teatro, fisicamente chiuso ma al contempo ancora forte, vivo e attivo.

Il Teatro del Giglio, grazie ai mezzi virtuali che internet ci offre, con questo nuovo palinsesto di attività programmato per le prossime tre settimane, che prende il via lunedì 30 marzo, continua così ad essere vicino al proprio pubblico, agli oltre 1800 abbonati e a tutta la città, con una speciale attenzione a tutti noi che ci troviamo a vivere questi giorni così particolari e complessi, offrendo occasioni di aiuto e spazi di riflessione a uomini, donne, padri, madri e figli che "a regime regolare di vita" difficilmente trascorrono molto tempo separati oppure insieme per impegni di lavoro e di scuola e molto altro.

Nascono così tre momenti di comunicazione e condivisione, che saranno programmati a partire da lunedì 30 marzo sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram del Teatro del Giglio per tre settimane, a giorni e orario fissi: lunedì, mercoledì e venerdì, sempre alle ore 17.

Il primo appuntamento, GIGLIOLAB: SI LEGGE! è una rubrica di fiabe per i nostri più piccoli, realizzata grazie al prezioso contributo delle maschere del teatro e di altri amici, che offrono così la loro voce e la loro vicinanza (lunedì 30 marzo ore 17, lunedì 6 e 13 aprile ore 17).

Il mercoledì (1, 8 e 15 aprile, alle ore 17) sarà invece la volta della serie di video denominata PIAZZA DEL GIGLIO, per ricordare che il teatro è agorà, luogo di incontro e di occasione di riflessione. I contributi avranno a tema il ruolo dell'arte nella nostra vita in un momento "estremo" come quello che stiamo vivendo, e saranno firmati da persone capaci di darci spunti interessanti e, speriamo, utili alla nostra quotidianità. Il primo appuntamento con PIAZZA DEL GIGLIO (mercoledì 1 aprile, ore 17) sarà con lo psichiatra Enrico Marchi.

Per realizzare l'ultima sezione del nostro palinsesto social, LE PAROLE PER PENSARE, chiamiamo a raccolta il nostro pubblico, i nostri amici e chiunque desideri condividere con noi le proprie riflessioni e i propri tesori. La prima parola sulla quale vi chiediamo di riflettere e di inviarci i vostri contributi (via Whatsapp, al numero 349 8562191) è CONVIVENZA. I vostri video su questa parola così densa di significati per ciascuno di noi, oggi più di ieri, saranno condivisi venerdì 3 aprile alle ore 17.