Verso Lucca Classica 2020, un suggestivo concerto notturno e "silenzioso" all'Orto Botanico

mercoledì, 4 marzo 2020, 12:03

La notte, la luna, un giardino a inizio primavera... Almeno una volta, tutti noi, davanti allo spettacolo della natura, immersi nella magia del buio, abbiamo cercato di amplificare le sensazioni di quel momento richiamando la memoria di una musica che potesse aiutarci a perfezionare il ricordo di quell'attimo.

A Lucca Classica Music Festival sarà possibile vivere un momento altrettanto intenso sabato 2 maggio, alle 23 nell'Orto Botanico di Lucca, attraverso una nuova e suggestiva esperienza di ascolto grazie alla quale lo spettatore può immergersi completamente nella musica e nell'ambiente che lo circonda. Si tratta del Silent wifi concert®, concerto per pianoforte silenzioso e suggestioni notturne, ideato dal pianista Andrea Vizzini, che in quattro anni ha coinvolto ed emozionato oltre 10.000 spettatori in tutta Italia e in Europa.