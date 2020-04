Cultura e spettacolo



Kreativa d’arte e dintorni: corsi online

domenica, 5 aprile 2020, 16:58

Kreativa d’arte e dintorni non si arrende e offre l’occasione di “fare arte da casa” recuperando la creatività e la voglia di stare insieme tramite le lezioni online che andranno a soddisfare l’offerta formativa adottata fino a poco prima dell’attuale emergenza sanitaria.

L’ attenzione e l’impegno di Kreativa si rivolge a tutti coloro che già erano iscritti ai vari corsi in programma e a quelli che desiderano impegnare questi giorni insoliti con l’ausilio dell’arte.

L’intento primario della scuola lucchese non è solamente quello di continuare la formazione tramite i supporti tecnologici, piuttosto quello di (ri)creare un’atmosfera in cui l’interazione e il piacere della condivisione siano protagonisti.

Con la frequenza online Kreativa mette nuovamente a disposizione i docenti e gli assistenti destinati ad ogni materia. L'offerta didattica per gli adulti è di livello accademico e anche i bambini avranno degli insegnanti con una formazione e un’esperienza specifica.

Kreativa ha optato per questa iniziativa proprio per far fronte alla paura e alla sfiducia che tratteggiano questo periodo; cosicché ci saranno in supplemento nuovi corsi che avranno inizio a fine mese. Nell’incertezza della giornata e di un periodo transitorio ma anch’esso sospeso , è fondamentale concentrare le nostre energie nelle attività che più ci piacciono, riorganizzando la routine e ricreando i rapporti che sono stati interrotti. Il miglior antidoto alla paura è proprio la creatività specialmente se impiegata in lavori manuali, i quali sono un noto sostegno per rilassamento e il buon umore.

Vi aspettiamo per disegnare, illustrare, dipingere, recitare, fotografare, creare sculture, rilassarsi e ritrovare se stessi, ancora una volta insieme; ma prima di tutto per edificare con unità, sostegno e speranza.

Kreativa continua perciò a supportare il vostro lavoro creando connessioni; e con questo spirito invitiamo tutti i creativi (e non) a consultare il sito www.kreativa.org dove sono reperibili le info necessarie, il calendario con le lezioni e i contatti utili all’iscrizione. Nella suddetta pagina web scoprirete la potenzialità di questa scuola che si mette in gioco non solo con i corsi ordinari ma con ogni forma di aggregazione che siano videoconferenze di gruppo o dei meeting ricreativi.

L’importante è stare bene, insieme.

“La creatività è contagiosa. Trasmettila.” A. E.