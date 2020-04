Cultura e spettacolo



“La matematica con il sorriso” su Rai Gulp con la prof Sandra Bacci

giovedì, 30 aprile 2020, 13:48

Durante questo lockdown la nostra quotidianità con i suoi ritmi e tutti i suoi punti di riferimento è stata stravolta, in primis la Scuola. Grazie all’impegno del corpo docente e alla grande adattabilità dei ragazzi, una complessa condizione di crisi, sta comunque diventando, con tutte le sue diverse sfumature, un campo di esperienza per opportunità sicuramente nuove.

Insieme alla recente notizia della disponibilità della Scuola Normale di Pisa a fornire lezioni online di approfondimento didattico per professori e allievi di altri ordini e gradi, segnaliamo anche la Rai che sta mettendo in evidenza un palinsesto di servizi importanti per i ragazzi della fascia delle primarie e delle secondarie di secondo grado.

Tre ore al giorno di scuola, in diretta su Rai Gulp, per bambini e ragazzi di elementari e medie. Questa è la "????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????" in onda dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 12.15 .

In ???????????????????????????? dagli Studi Rai di Torino potrete seguire con il divertente aiuto del capobanda Mario Acampa una nuova lezione virtuale tra argomenti scolastici e videolezioni di insegnanti e professori - in collaborazione con il ????????????????????????????????????????????????????'????????????????????????????????????????MI Social. Non mancheranno approfondimenti con documentari e filmati ad hoc. Una nuova classe alternativa, da seguire in diretta su Rai Gulp e rivedere su RaiPlay!

Ma perché ne parliamo? Perché ne LA BANDA DEI FUORICLASSE spicca il volo anche una vera fuoriclasse lucchese, la professoressa dell’Isi Machiavelli Sandra Bacci, precisamente insegnante di matematica al Professionale Civitali.

Competente, estremamente empatica e comunicativa, di ferrata esperienza e perfettamente a suo agio con il linguaggio dei media, alla professoresa Bacci sono state assegnate le lezioni di elementi di matematica base ( gli argomenti di volta in volta trattati è possibile trovarli direttamente sui canali social e sul sito di Rai Gulp).

L’emozione di questa diretta non sovrasta la consapevolezza della responsabilità verso i ragazzi, per i quali è abituata a dare il massimo. E cogliamo l’occasione di ricordare quanto l’insegnamento insieme a tutti i suoi rappresentanti e mediatori, gli insegnanti, sia tra i più alti valori della nostra società civile: mai abbastanza valorizzati nel prendersi cura e formare le generazioni che crescono.

Un orgoglio per Lucca sapere che una sua docente arriverà con le sue lezioni ad una platea davvero vasta. Sandra Bacci si collegherà il mercoledì e il venerdi in diretta dalla propria abitazione, offrendo così, grazie all’intelligente format di Rai Gulp, un utile supporto anche per tutti quei ragazzi le cui famiglie non sono a loro agio con altri strumenti di connessione digitale.

Segnaliamo inoltre che Sandra Bacci, oltre ad essere da tempo conosciuta attraverso il suo lifestyle blog “Smilingischic”, ha un proprio canale youtube dove presenta l’interessante progetto di “Smiling Math”, appunto, la matematica spiegata con il sorriso.

Non resta che accendere “La Banda dei fuoriclasse” per seguire lei e il resto della “banda”: Rai Gulp è fruibile in chiaro sul digitale terrestre (LCN 42) e satellitare (TivùSat LCN 26 e Sky canale 807), in simulcasting sul web all’indirizzo www.rai.it e www.raigulp.rai.it