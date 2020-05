All'Isi Pertini l'evento conclusivo del "Progetto Legalità"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 18 maggio 2020, 15:56

Lucia Betti, presidente dell'Associazione Alice Benvenuti onlus e madre di Alice, ha voluto evidenziare, a due anni dalla prematura scomparsa della giovane, le tante iniziative ed eventi che sono stati fatti in memoria di sua figlia

lunedì, 18 maggio 2020, 12:30

Si sta avverando il sogno di Dominic, al secolo Domenico Bruno, cantautore lucchese che sta avendo un buon successo in giro per l'Italia con il primo singolo intitolato "Tempesta", che anticipa l'uscita dell'album che comprenderà dieci brani inediti scritti e composti dallo stesso Dominic

lunedì, 18 maggio 2020, 12:03

Slitta per le restrizioni del Coronavirus, la seconda dizione del Festival della Risata, che era prevista in questo maggio, con due giorni per animare il centro storico, ridere insieme e approfondire al contempo tematiche anche importanti, ma sempre con il sorriso sulle labbra.

domenica, 17 maggio 2020, 20:14

In attesa di tornare in sala, il cinema Centrale di Lucca aderisce alla prima iniziativa di cinema di qualità in streaming. Una piattaforma fatta dagli esercenti cinematografici che si occupano di cinema d’essai

venerdì, 15 maggio 2020, 22:42

Chiuse quel concerto al teatro Puccini con questa frase: "Nella musica come nella vita bisogna allenarsi per migliorare noi e per migliorare chi ci sta accanto. Anche i sorrisi vanno allenati, perché anche se un sorriso non ti cambia la vita, può cambiare una giornata e tante giornate possono cambiare...

venerdì, 15 maggio 2020, 21:19

Lunedì 18 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei Musei e Lucca coglie l’occasione per preparare la ripartenza delle strutture culturali della città in attesa del via libero normativo definitivo