Arriva in libreria “Myself” di Giada Pavesi, il romanzo vincitore di “A Caccia di Storie” 2019

giovedì, 21 maggio 2020, 15:03

Organizzato da Lucca Crea in collaborazione con Book on a tree, Fondazione Nazionale Carlo Collodi e Edizioni Piemme-Il Battello a Vapore, “A caccia di storie” è un’iniziativa di talent scouting per aspiranti autori di storie per bambini e ragazzi. Avviato nel 2009 durante Lucca Comics & Games, offre ai giovani l’opportunità di lavorare sulle proprie storie insieme ai migliori docenti del settore durante un seminario completamente gratuito.

I borsisti selezionati partecipano a un residenziale di formazione e approfondimento pratico, e il vincitore riceve in premio un contratto di edizione da parte di Book on a Tree per essere poi pubblicato da Edizioni Piemme-Il Battello a Vapore.

L'anno scorso è stata premiata Carlotta Cubeddu con il romanzo Perdenti con le ali (in libreria da marzo 2019). Quest’anno è il turno di Giada Pavesi, vincitrice dell’edizione 2019, che dal 26 maggio troveremo in libreria con MySelf. Conosco i tuoi segreti. Ma non solo: molti dei partecipanti alle due residenze passate hanno iniziato e continuano tuttora a collaborare a progetti con Book on a Tree e nel mondo editoriale.

Il libro verrà presentato in anteprima live sulla pagina Instagram di Book on a Tree, in un dialogo a due voci tra l’autrice e Fiore Manni (instagrammer, conduttrice televisiva e autrice di libri per ragazzi) lunedì 25 maggio alle ore 17.

Ma la ricerca non si ferma: Lucca Crea, Book on a Tree, la Fondazione Nazionale Carlo Collodi e Edizioni Piemme - Il Battello a vapore hanno rinnovato il loro impegno anche per l’anno 2020. A loro si unisce da quest’anno Amref Health Africa, che metterà a disposizione una borsa di studio dedicata a Miriam Dubini.

La residenza artistica, che avrebbe dovuto tenersi in marzo, avrà luogo a fine ottobre, accogliendo i 12 candidati già selezionati per una settimana di corsi intensivi, workshop, prove pratiche e approfondimenti come momenti di ricerca e costruzione di buone storie oltre che essere un’occasione formativa e di apprendimento sul world building, ghostwriting, sviluppi seriali, editing, diffusioni e social network, contratti, diritti, pitch, presentazioni, illustrazioni… a cura di Pierdomenico Baccalario.

Per maggiori informazioni: www.acacciadistorie.it

MYSELF. CONOSCO I TUOI SEGRETI

di Giada Pavesi

In libreria dal 26 maggio 2020

Pagine: 176 · Prezzo: 15,00 · Dai 10 anni

Ebook disponibile

Illustrazioni di Veronica Carratello

Michele fissò lo schermo poi cliccò sull’icona gialla di MySelf.

Lo investì un’esplosione di colori, una miriade di puntini che segnalavano i profili delle persone vicine a lui, ciascuna con i propri segreti. Il mondo era lì, ai suoi piedi, e lui poteva farne ciò che voleva.

LA TRAMA

Michele ha tredici anni, un grande talento per il basket e una rabbia esplosiva che in certi giorni lo trasforma in una scheggia impazzita, a scuola e in campo. Difficile persino trasformarla in fame di canestri, come vorrebbe il suo dispotico allenatore. Soprattutto perché l’inflessibile coach, morbido come il cemento dell’hinterland milanese, è suo padre. E si è appena separato dalla madre, così Michele è ancor più in guerra con il mondo.

Del resto, se sei arrabbiato va così: non ce n’è per nessuno. E allora, quando per caso il ragazzo scopre di poter leggere i segreti dei suoi nuovi compagni di scuola grazie all’app chiamata MySelf, l’occasione di vendicarsi di tutto e di tutti gli si presenta su un piatto d’argento.

Poi però arriva Tessa, ecologista, impegnata e super sensibile, che gli cambierà la vita una volta per tutte...

L’AUTRICE

Giada Pavesi è cresciuta vicino a Cremona, pri­ma di trasferirsi a Milano e per un periodo a Leicester per studiare Lingue e Letterature Straniere. Scri­ve perché la sua vita non è niente di che e va in panico quando deve farla sembrare interessante.

Mentre scrive, sorseggia ti­sane e si dimentica di innaffiare le sue piante.