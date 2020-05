Cultura e spettacolo



Cluster, prosegue con successo la diretta streaming

venerdì, 15 maggio 2020, 11:49

Prosegue con successo la diretta streaming della associazione Cluster organizzata, in collaborazione col Teatro del Giglio e Fondazione Banca del Monte di Lucca, attraverso il canale you tube della Ema Vinci Records https://youtu.be/KzAn0FYHcPs e quello di facebook https://www.facebook.com/emavinci.it/videos/1111153385929937/

Il successo deriva dalle tremila persone raggiunte durante la trasmissione di sabato scorso (molte da altre nazioni), oltre alle decine di messaggi arrivati in contemporanea. Una maniera ottimale per dare continuità al Puccini Chamber Opera Festival organizzato nel 2019 dalla Cluster con la messa in scena in prima assoluta, sul palco del Teatro di San Girolamo, di numerose opere-studio, perfezionate l’anno precedente durante il Corso di Composizione diretto da Girolamo Deraco, video-registrate dalla stessa Ema Vinci Records. I lavori che saranno presentati nella trasmissione di sabato 16, con il coordinamento tecnico di Marco Cardone, sono due. Si tratta di Intermezzi, di breve durata, che nel Festival del 2019 rappresentarono una parentesi ludica tra due opere teatrali di più ampio respiro. Un piacevole e stimolante ritorno al passato quando capolavori come “La Serva padrona” di Pergolesi nacquero con lo stesso scopo, creando il presupposto per lo sviluppo dell’opera buffa. Il primo Intermezzo avrà come titolo “Plan B”, Minimodramma ludico per soprano, clarinetto e pianoforte” di Girolamo Deraco su libretto di Vincenzo Reale. Interpreti saranno il soprano Sonia Ciani e l’Etymos Ensemble composto da Emanuele Gaggini, clarinetto e Stefano Teani, pianoforte. Regia di Cataldo Russo. Il secondo Intermezzo avrà per titolo “Arlecchino e Colombina presto sposi” di Aldo Tarabella (che ha firmato anche la regia). Libretto di Pierfrancesco Poggi. La composizione è dedicata a Valerio Valoriani e vedrà la partecipazione del soprano Maria Elena Romanazzi e del chitarrista Giacomo Brunini.