Cluster, terzo incontro in streaming

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 22 maggio 2020, 12:38

A completamento della domanda di richiesta rimborso per gli spettacoli annullati causa Covid-19, si fa presente che il termine ultimo per presentare richiesta di voucher per gli abbonamenti e i biglietti di prosa e per i biglietti di lirica, danza, Lucca Classica Music Festival è stato prorogato al 18/06/2020

venerdì, 22 maggio 2020, 12:35

L'iniziativa, che rientra nel “Progetto Legalità” promosso dall'Istituto Comprensivo Lucca 3, è stata proposta agli studenti del Comprensivo, il 21 marzo in occasione della Giornata in Memoria delle Vittime della Mafia e vede la sua conclusione il 23 maggio, Giornata Nazionale della Legalità, giorno in cui si commemora la strage...

venerdì, 22 maggio 2020, 09:09

Nell’impossibilità di svolgere “in presenza” i laboratori artistici che avrebbero coinvolto decine di classi delle scuole della provincia di Lucca, la Fondazione Ragghianti propone un progetto online per stimolare anche a distanza la curiosità e il desiderio di conoscenza dei bambini, in modo divertente e creativo

giovedì, 21 maggio 2020, 15:03

Organizzato da Lucca Crea in collaborazione con Book on a tree, Fondazione Nazionale Carlo Collodi e Edizioni Piemme-Il Battello a Vapore, “A caccia di storie” è un’iniziativa di talent scouting per aspiranti autori di storie per bambini e ragazzi

giovedì, 21 maggio 2020, 14:20

Tornano in versione digitale gli appuntamenti de "La ricerca va scuola", cartellone di eventi concepito a quattro mani dalla Scuola IMT e dall'Ufficio Scolastico di Lucca e Massa Carrara per fornire nuovi stimoli di conoscenza e arricchire la formazione di allievi e docenti delle Scuole Secondarie

mercoledì, 20 maggio 2020, 15:53

Un appuntamento che farà sicuramente piacere ai giovanissimi e alle giovanissime: giovedì 20 maggio alle 17.30 l'influencer Charlotte M. sarà in diretta sulla pagina Instagram della libreria Ubik di Lucca e parlerà del suo nuovo libro "Un'estate al college infestato"