Da sabato online il laboratorio dedicato ad Amedeo Modigliani

venerdì, 22 maggio 2020, 12:38

A completamento della domanda di richiesta rimborso per gli spettacoli annullati causa Covid-19, si fa presente che il termine ultimo per presentare richiesta di voucher per gli abbonamenti e i biglietti di prosa e per i biglietti di lirica, danza, Lucca Classica Music Festival è stato prorogato al 18/06/2020

venerdì, 22 maggio 2020, 12:35

L'iniziativa, che rientra nel “Progetto Legalità” promosso dall'Istituto Comprensivo Lucca 3, è stata proposta agli studenti del Comprensivo, il 21 marzo in occasione della Giornata in Memoria delle Vittime della Mafia e vede la sua conclusione il 23 maggio, Giornata Nazionale della Legalità, giorno in cui si commemora la strage...

venerdì, 22 maggio 2020, 09:03

La diretta streaming con le opere contemporanee registrate al Teatro di San Girolamo dalla Ema Vinci, durante il Puccini Chamber Opera Festival del 2019, prosegue con il costante successo di migliaia di persone raggiunte in tutto il mondo

giovedì, 21 maggio 2020, 15:03

Organizzato da Lucca Crea in collaborazione con Book on a tree, Fondazione Nazionale Carlo Collodi e Edizioni Piemme-Il Battello a Vapore, “A caccia di storie” è un’iniziativa di talent scouting per aspiranti autori di storie per bambini e ragazzi

giovedì, 21 maggio 2020, 14:20

Tornano in versione digitale gli appuntamenti de "La ricerca va scuola", cartellone di eventi concepito a quattro mani dalla Scuola IMT e dall'Ufficio Scolastico di Lucca e Massa Carrara per fornire nuovi stimoli di conoscenza e arricchire la formazione di allievi e docenti delle Scuole Secondarie

mercoledì, 20 maggio 2020, 15:53

Un appuntamento che farà sicuramente piacere ai giovanissimi e alle giovanissime: giovedì 20 maggio alle 17.30 l'influencer Charlotte M. sarà in diretta sulla pagina Instagram della libreria Ubik di Lucca e parlerà del suo nuovo libro "Un'estate al college infestato"