Diretta Instagram con la giovanissima Charlotte M. sull'account della libreria Ubik di Lucca

mercoledì, 20 maggio 2020, 15:53

di barbara ghiselli

Un appuntamento che farà sicuramente piacere ai giovanissimi e alle giovanissime: giovedì 20 maggio alle 17.30 l'influencer Charlotte M. sarà in diretta sulla pagina Instagram della libreria Ubik di Lucca e parlerà del suo nuovo libro "Un'estate al college infestato". Per chi non conoscesse ancora Charlotte M. è una dodicenne con una irrefrenabile fantasia che ha cominciato la sua avventura pubblicando per caso un video su YouTube. In pochissimo tempo ha raggiunto tantissimi follower e da allora non si è più fermata! Qualche anticipazione sulla trama del libro? Charlotte in questa storia sbarcherà in Inghilterra per una vacanza studio in un vero college, proprio come quelli dei film! Ragazzi da ogni parte del mondo si troveranno per la prima volta lontani da casa, nel mezzo della bellissima campagna inglese per una vacanza che ha tutti gli ingredienti per essere indimenticabile. Fin dal primo istante, però, piccoli segnali inquietanti turbano la serenità di Charlotte. Gli altri non sembrano accorgersene, ma lei non ha dubbi: in quelle stanze imponenti e scricchiolanti si nasconde un segreto, che ha a che fare con un passato lontano. Quando gli episodi si fanno sempre più strani e inspiegabili, non le resta che indagare insieme ai suoi nuovi amici. Charlotte dovrà quindi prendere tutto il suo coraggio per cercare di risolvere il mistero del college infestato.

Se qualcuno poi fosse interessato a fare qualche domanda alla giovane autrice, può scriverla nei commenti della diretta Instagram e verrà letta da Gina Truglio.

E' possibile inoltre prenotare una copia alla libreria Ubik di Lucca: i primi 30 che prenoteranno riceveranno il libro autografato da Charlotte.