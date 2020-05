Domani a Linea Verde Life su Rai Uno l'Orto Botanico di Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 8 maggio 2020, 18:03

Uno spazio virtuale coordinato dall’Ufficio Cultura per ospitare le attività delle associazioni, degli artisti e di tutti quanti vogliono contribuire alla libera circolazione di esperienze, abilità e competenze per incontrarsi e fare di nuovo comunità anche nell’emergenza

venerdì, 8 maggio 2020, 10:47

Sabato 9, alle ore 17, ci si potrà collegare sul canale you tube della Ema Vinci e su quello di facebook per assistere alla psico-opera da camera per soprano, clarinetto e pianoforte di Marco Simoni “Two beats or not two beats”

venerdì, 8 maggio 2020, 10:19

Torneremo inventori! E straordinari, per giunta! È con questa convinzione che il comitato del Progetto LU.ME.- Lucca Metalmeccanica, si rivolge a tutte le piccole inventrici e ai piccoli inventori delle scuole iscritte al concorso nazionale di Federmeccanica "Eureka! Funziona!"

giovedì, 7 maggio 2020, 15:02

Nuovo concerto online: c’è Beethoven secondo il pianoforte di Giovanni Passalia. Domani alle 18 appuntamento sul canale Youtube di Animando con una sonata giovanile del maestro di Bonn

mercoledì, 6 maggio 2020, 13:05

Il Settecento musicale a Lucca, rassegna che nasce dalla collaborazione tra le associazioni e istituzioni lucchesi impegnate nel mondo della musica, col lockdown ha dovuto subire una battuta di arresto

martedì, 5 maggio 2020, 12:57

Far East: la regista lucchese Cristina Puccinelli ospite mercoledì 6 maggio di un live talk all'Other Movie di Lugano. Film Festival con il corto realizzato a Lucca grazie alla Fondazione BML, Con lei, tra gli altri, Marcello Marziali (Barlume), Pamela Villoresi, il comico Michele Crestacci