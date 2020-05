Cultura e spettacolo



Far East: la regista lucchese Cristina Puccinelli ospite mercoledì 6 maggio di un live talk all'Other Movie di Lugano

martedì, 5 maggio 2020, 12:57

La regista e attrice lucchese Cristina Puccinelli è ospite, mercoledì 6 maggio 2020, dell'Other Movie Lugano Film Festival. Vincitrice dell'edizione 2020 della kermesse svizzera con il suo corto "Far East", girato a Lucca e frutto di due corsi di formazione sostenuti dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, è chiamata a uno dei talk del festival, che si svolge online a causa del lockdown.

Appuntamento mercoledì 6 maggio alle 20,30 per un videoincontro con pubblico e attori: oltre a Puccinelli sarà presente il cast, interamente toscano e presente all'evento, composto da Marcello Marziali, conosciuto per essere uno dei simpatici vecchietti del Barlume, la nota attrice Pamela Villoresi, il comico Michele Crestacci, insieme a Sara Billi e Duccio Arrighi. A fare domande agli ospiti è stato invitato il critico cinematografico Massimo Nardin.

Far East (http://www.cristinapuccinelli.com/director/2018-far-east), vincitore come Miglior Regia [S]guardo da vicino 2019, è frutto di un duplice percorso formativo tenuto dalla regista stessa. La sceneggiatura, di Antonio Ruscigno, è stata giudicata la migliore a seguito di uno stage intensivo di sceneggiatura tenuto con l'editor Leonardo Rizzi e il film è stato girato durante uno stage teso a formare i ragazzi in fotografia, suono, edizione e aiuto regia con quattro tutor d'eccezione provenienti dal mondo del cinema: Ferran Paredes, Max Gobiet, Giulia Contino e Andrea Pagani.

Per partecipare, basta cliccare su link https://us02web.zoom.us/j/82025761980 per avere accesso gratuitamente al talk.