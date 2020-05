Fondazione Ragghianti: disponibile selezione di estratti delle proprie pubblicazioni

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 28 maggio 2020, 09:44

L’Omaggio a Luigi Boccherini, manifestazione che il Centro studi Luigi Boccherini organizza dal 2016 per commemorare nel giorno dell’anniversario della sua morte il compositore lucchese che si spense a Madrid il 28 maggio 1805, quest’anno non potrà svolgersi nelle forme consuete

martedì, 26 maggio 2020, 11:38

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema, uno degli eventi di punta della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, slitterà in autunno a causa dell'emergenza sanitaria internazionale, in un festival diffuso tra appuntamenti virtuali e in sala in vari luoghi della città

lunedì, 25 maggio 2020, 10:14

Anche una lucchese sul podio di #Scuolafutura, la prima maratona nazionale on line della scuola italiana organizzata dal Ministero dell’Istruzione con il patrocinio della Rappresentanza Europea in Italia

sabato, 23 maggio 2020, 19:19

Ci ha veramente stupito, Lucca Trapanese, oggi (n.d.r. sabato 23 maggio) in diretta facebook sulla pagina della Libreria Ubik di Lucca, assieme a Gina Truglio, titolare della libreria, e Domenico Raimondi, presidente dell’Ass. Andare oltre si può, per la presentazione del libro “Vi stupiremo con difetti speciali”

sabato, 23 maggio 2020, 13:09

Il Festival citato nel webinar dedicato alle prospettive dello spettacolo dal vivo organizzato da Teatro alla Scala e Treccani

sabato, 23 maggio 2020, 12:40

“Un ciclo di incontri attraverso il quale abbiamo pensato di mettere a disposizione energie e contributi diversi per ripartire dai libri e per riflettere sul loro valore e il loro inesauribile apporto.” Con queste parole Francesca Fazzi (Maria Pacini Fazzi editore) e Gina Truglio (Ubik libri - Lucca) raccontano la...