Cultura e spettacolo



Gildo dei Fantardi compone una canzone sul virus

giovedì, 14 maggio 2020, 16:12

Dopo un po' di tempo di gestazione, Gildo dei Fantardi ha composto una canzone sul tema del virus e che riguarda sostanzialmente la speranza di riprendere il percorso interrotto. E' un brano registrato in video, attualmente visibile sul canale you tube e il social Facebook.



"Il testo - spiega - è stato scritto e tratto da una poesia che mi ha passato il Grullo e riadattato per comporre una canzone di cui ho composto la musicala in linea con la caratteristica del cantastorie, invio il testo e il video della canzone in oggetto".

TESTO CANZONE VIRUS "CORAGGIO CANTIAMO"



Autori: Testo . Grullo - Gildo Musica Gildo

Interpreti Gildo - Grullo

Recitato:

QUANDO SARA' FINITO QUESTO MOMENTO

CHE CI HA PORTATO TUTTI ALLO SGOMENTO

E CE LA FAREMO UNITI A USCIRNE FUORI

LASCEREMO ALLORA TUTTI I DOLORI

RITROVEREM LA PACE, ONORE ED IL DECORO,

SAREMO PIU' OPEROSI E DEDITI AL LAVORO

PER QUESTO PIU' FORTI ALLOR SAREMO

E COME GIA' FAN TANTI, IN CORO CANTEREMO

SARA' INNO DI GIOIA E ANCHE POI DI GLORIA

UN CANTO CHE INNEGGIA ALLA VITTORIA

IMPRESSO POI NELLA MEMORIA

PER SEMPRE RICORDATO DALLA STORIA

CORAGGIO DAI CANTIMO

SPERIAMO NON SIA VANO

CANTIAMO IN GIROTONDO

DIAMO SPERANZA AL MONDO

CORAGGIO DAI CANTIAMO

STRINGENDOCI PIU' FORTE

E INSIEME DEBELLIAMO

IL VIRUS DELLA MORTE

CIAO ITALIA PATRIA DI ARTISTI

TUTTOLOGHI INVENTORI E ALTRUISTI

CON L'EUROPA SEMPRE PIU' INDIGESTA

PIZZA PASTA ESPRESSO E TANTE IDEE IN TESTA

CIAO ITALIA DI TANTA BRAVA GENTE

CANZONI MODA SPORT E E SOLITAMENTE

POCO LAVORO E SEMPRE TANTO AFFANNO

TROPPE TASSE E TANTI CHE NON CE LA FANNO



CORAGGIO DAI CANTIAMO

CON LA SPERANZA IN MANO

CORAGGIO DAI CANTIAMO

UNITI ANDREM LONTANO

CORAGGIO DAI CANTIAMO

E' APPARSO UN GATTO NERO

SIAMO IL BEL PAESE

IL BEL PAESE VERO

CIAO ITALIA DI SCIENZIATI E DI INTELLETTI

LUMINARI PATRIOTI E RICERCATORI

SONO ITALIANI E SIANO BENEDETTI

GRAZIE A LORO LORO DAI GUAI USCIREMO FUORI

CIAO ITALIA CON BANDIERE AI BALCONI

E CHI DALLE FINESTRE E' A CANTAR CANZONI

NOI SPERANZOSI CI UNIREMO A LORO

FIERI E CONTENTI DI RITROVAR DECORO



CORAGGIO DAI CANTIAMO

PER LIBERAR LA MENTE

CANTIAMO IN GIROTONDO

DIAMO SPERANZA AL MONDO

CORAGGIO DAI CANTIAMO

E IL CANTO E' DEDICATO

A CHI INVASO DAL VIRUS

PURTROPPO CI HAN LASCIATO

CIAO ITALIA CIAO MALINCONIA

CON TANTA FEDE E ANCHE FRENESIA

CIAO AMORE CIAO AMORE MIO

ORA TI BACIO E TI ABBRACCIO ANCH'IO

CIAO ITALIA DAI CE LA FAREMO

QUESTO MOMENTO DOVRA' PRESTO FINIRE

NEL MONDO MIGLIORE RICOMINCEREMO

E IL VIRUS MALEFICO LO FAREM SPARIRE

CORAGGIO DAI CANTIAMO

C'E' ANCORA IL GATTO NERO

FORTUNA CHE NON HA

VARCATO QUEL SENTIERO

CORAGGIO DAI CANTIAMO

CON LA SPERANZA IN MANO

CORAGGIO DAI CANTIAMO

LA MENTE LIBERIAMO

CORAGGIO DAI CANTIAMO

CERTO TUTTO ANDRA' BENE

DA ORA IN POI SPERIAMO

DI NON AVER PIU' PENE

CORAGGIO DAI CANTIAMO

CERTO CE LA FAREMO

E QUESTA PANDEMIA

UNITI ANNIENTEREMO.....

Video Gildo dei Fantardi compone una canzone sul virus