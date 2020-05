Cultura e spettacolo



Le dirette facebook del Premio Racconti nella Rete

lunedì, 4 maggio 2020, 09:20

La pandemia ha stimolato nuove forme di comunicazione diretta sul web. Per ridestare interesse verso la scrittura e l'arte del racconto, il presidente del premio letterario Racconti nella Rete, Demetrio Brandi, ha ideato sulla pagina facebook del premio una lunga serie di incontri con scrittori e sceneggiatori. Questi appuntamenti andranno avanti per alcune settimane e accompagneranno la fase finale della 19^ edizione del premio letterario.



Le dirette di questa settimana, condotte da Demetrio Brandi, sono in programma lunedì 4 maggio alle 18.30 con Arturo Belluardo, Antonio Fresa, Elena Torre. Mercoledì 6 maggio alle 18.30 con Mariangela Casulli, Elisa De Leonardis, Diana Salvadori. Venerdì 8 maggio alle 18.30 con Marco Bugliosi, Katia Colica, Carmen Verde.Una diretta straordinaria, dedicata alle scrittrici calabresi, andrà in onda sabato 9 sempre alle 18.30 con Barbara Cutrupi, Deepa Minasi e Daniela Grandinetti.



Tutte le informazioni relative al premio letterario sono pubblicate nel sito www.raccontinellarete.it (nella foto un gruppo di scrittori vincitori della scorsa edizione del premio)