Cultura e spettacolo



Nasce il canale YouTube Live Love Lucca

venerdì, 8 maggio 2020, 18:03

È nato il nuovo canale YouTube “Live Love Lucca” Uno spazio virtuale di condivisione di video, tutorial ed eventi in diretta streaming realizzati dalle associazioni, artisti e professionisti culturali della città e del territorio. Sul canale sarà consultabile un palinsesto degli eventi in diretta streaming sempre aggiornato, per conoscere la data, gli orari e la durata delle iniziative programmate, in modo da poter scegliere cosa guardare. Ogni giorno sul nuovo canale YouTube “Live Love Lucca” saranno inseriti video, tutorial ed eventi in diretta streaming con finalità culturale, informativa, pratica.

Il progetto dell’Ufficio Cultura è rivolto non solo alle associazioni ed agli organizzatori di eventi ma anche ai professionisti e ai vari operatori attivi nella nostra città e nel territorio: artisti, pittori, musicisti, editori, cantanti, discografici, grafici, registi, scrittori, attori, giornalisti, sportivi, altri professionisti, docenti ed esperti di varie materie. In questo modo il canale rispecchierà il fermento e la vitalità del territorio, delle varie figure professionali che lo animano, contribuendo alla circolazione virtuosa di esperienze, saperi, conoscenze, abilità, mettendo in rete pratiche e modalità di lavoro con auspicabili ricadute a vari livelli, dalle collaborazioni di lavoro alla crescita delle conoscenze, fino all'intrattenimento, all'impiego del tempo libero ed al turismo, consolidando e sviluppando il senso di appartenenza ad una comunità territoriale che continua ad operare, progettare e condividere – pur in un momento difficile – mettendo in campo stili di vita, passioni, conoscenze e valori ultimi, a beneficio di tutti.

Per dare il proprio contributo è possibile realizzare: video tutorial, video di presentazione, eventi in diretta streaming. Di seguito i chiarimenti e le informazioni in merito ai vari tipi di proposte:

VIDEO TUTORIAL - Hai competenze, conoscenze o abilità che pensi possano essere utili a tutti gli altri? Sei un vero esperto di una materia o di attività pratiche? Fai parte di un'associazione ed hai competenze e conoscenze da condividere? I video tutorial dovranno avere una durata massima di 15 minuti ciascuno e saranno caricati quotidianamente, o secondo disponibilità, sul canale. Potranno riguardare le tematiche più varie: la musica, la pittura, la scrittura, la cucina, l'uso di app e software libero, la letteratura, l'elettronica, la comunicazione, il “fai da te”, la danza, la ginnastica, lo sport.

VIDEO DI PRESENTAZIONE – Sei un singolo, un artista o un’associazione, vuoi realizzare un breve video di presentazione, anche con strumentazioni amatoriali e di uso comune come smartphone, tablet, pc, videocamere, della durata massima di 5/6 minuti con cui poter descrivere sinteticamente la tua attività, le principali esperienze che la caratterizzano, i progetti attuali e futuri.

EVENTO IN DIRETTA STREAMING - Vuoi realizzare uno o più eventi dal vivo? I contenuti dell'iniziativa dovranno essere anticipati via mail, con un preavviso di almeno una settimana, con una breve presentazione dell'evento da trasmettere con indicazione dell'ora, della data e del nome dell'iniziativa, dando tutte le informazioni necessarie per chiarirne la tipologia, il genere ed i contenuti, chiarendo le modalità della sua realizzazione, fornendo i profili professionali degli intervenuti ed indicandone la durata.

Le modalità di accesso al servizio saranno pubblicate nei prossimi giorni su sito web del Comune di Lucca. Per avere maggiori informazioni si può contattare la redazione agli indirizzi Skype dell’Ufficio Cultura o alla email livelovelucca@vivilucca.org indirizzo utilizzabile anche per inviare il materiale video attraverso una piattaforma di trasferimento come WeTranfer scrivendo nell'oggetto VIDEO TUTORIAL o VIDEO PRESENTAZIONE o LINK EVENTO DIRETTA. La Redazione sceglierà, a suo insindacabile giudizio, quali video e contenuti siano ritenuti idonei alla pubblicazione e trasmissione, procedendo al loro inserimento nei palinsesti, cercando di assicurare la più alta varietà, rotazione e qualità delle proposte.

“Abbiamo cercato di dare spazio e valorizzare l'ampia, ricca e vivace realtà culturale a associativa lucchese anche in questo periodo di emergenza – afferma l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti – non possiamo pensare di spostare tutta la cultura dalla vita reale a quella virtuale ma in attesa di ritrovarci presto ad un concerto, ad una mostra, alla presentazione di un libro l’Ufficio Cultura apre un canale YouTube per poter continuare a fare aggregazione con l'intento sia di valorizzare i soggetti produttori sia di farne un utilizzo organico per la promozione complessiva della città. Il posizionamento che la città aveva può essere mantenuto con una attenta ridefinizione del suo ruolo, della sua linea di marketing territoriale, inteso come messaggio che possiamo lanciare: un luogo di ampia produzione culturale, ma compatibile con esigenze di sicurezza e ambientali, un territorio articolato e tutto da scoprire - non solo nel centro storico – tante realtà, tanti artisti e intellettuali, tanti istituti associazioni e luoghi di della cultura”.