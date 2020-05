Cultura e spettacolo



Sinistra Con: conferenza del professor Mario Morroni

martedì, 12 maggio 2020, 15:41

Proseguono con le conferenze online le attività della Scuola di Formazione politica promossa dall'Associazione "Sinistra con". Giovedì 14 maggio alle ore 18,00 interverrà il prof. Mario Morroni, docente di Economia politica all'Università di Pisa sul tema: "L'Economia ai tempi del coronavirus". Mario Morroni è autore di numerose pubblicazioni scientifiche riguardanti temi di economia del lavoro, economia industriale, economia dell'impresa, microeconomia, macroeconomia, politica economica e storia dell'analisi economica.



Nei giorni scorsi, dopo un appello rivolto al governo italiano, assieme al prof. Pompeo Pella Posta, Mario Morroni si è fatto promotore di una lettera aperta indirizzata alle presidenti della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea e ad alcuni capi di stato dell’UE che in pochi giorni ha raccolto le firme di 1.800 economisti di oltre 550 atenei europei. I due economisti sollecitando "una risposta comune nei confronti di una minaccia comune" affrontano il tema dei provvedimenti urgenti da adottare a livello europeo per far fronte alla gravissima crisi economica provocata dalla diffusione del coronavirus.



Per partecipare alla conferenza è possibile:



-collegarsi alla diretta Facebook sulle pagine "Associazione Sinistra con" oppure "Sinistra con Capannori"

-inviare una email a sinistracon@gmail.com per ricevere il link per collegarsi a Zoom, con la possibilità anche di fare domande al relatore