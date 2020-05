Cultura e spettacolo



Sul web l'opera di Marco Simoni

venerdì, 8 maggio 2020, 10:47

Sabato 9, alle ore 17, ci si potrà collegare sul canale you tube della Ema Vinci https://youtu.be/ITc9SCrfoOM e su quello di facebook https://www.facebook.com/emavinci.it/videos/281158889581299/ per assistere alla psico-opera da camera per soprano, clarinetto e pianoforte di Marco Simoni “Two beats or not two beats”. L’iniziativa è della Associazione Cluster di musica contemporanea in collaborazione col Teatro del Giglio di Lucca e la stessa Ema Vinci records, che l’anno passato ha realizzato un video del Puccini Chamber Opera Festival che si è tenuto nel Teatro di San Girolamo. Quattro pomeriggi, con ben otto prime assolute, realizzati grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte e Fondazione CRL, Lucca Classica e Fondazione Puccini. A causa delle disposizioni ministeriali legate al Coronavirus il Festival di quest’anno, programmato nel mese di maggio, è stato rinviato e per dare continuità alla manifestazione la Cluster e il Teatro del Giglio si sono affidati alla Ema Vinci per realizzare la diretta streaming dove sabato ascolteremo l’opera di Marco Simoni , della durata di circa mezz’ora, interpretata da Barbara Luccini soprano, Emanuele Gaggini clarinetto, Stefano Teani pianoforte. Regia di Cataldo Russo. La diretta sarà introdotta dai Presidenti della Cluster e Fondazione Banca del Monte di Lucca (Francesco Cipriano, Oriano Landucci), dal direttore artistico del Festival Girolamo Deraco, da Marco Simoni, che farà una breve introduzione all’ascolto e dal regista Cataldo Russo. Concluderà Giuseppe Scali della Ema Vinci. Sabato 16, sempre alle ore 17, si terrà il secondo appuntamento sullo stesso canale you tube.