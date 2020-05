Cultura e spettacolo



U.C.I.I.M.: un volume sui 25 anni di attività culturali

venerdì, 1 maggio 2020, 17:47

Durante i giorni, per così dire sospesi e ingabbiati, della pandemia la vita e le attività culturali hanno continuato a pulsare. Ne è prova tra l'altro la pubblicazione di un volume sugli incontri con l'autore e i convegni organizzati dalla Sezione UCIIM (Unione Cattolica Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori) di Lucca dal 1993 al 2018.



Il testo, curato dal prof. Fabiano D'Arrigo, ricostruisce attraverso gli articoli giornalistici, pubblicati su Toscana Oggi, La Nazione e Il Tirreno, il percorso venticinquennale di servizio culturale dell'UCIIM al territorio di Lucca e alla scuola.



Nella Prefazione si legge che dall' "UCIIM lucchese è stata esercitata un'azione in uscita verso la città, allo scopo di fermentare e fare lievitare nell'opinione pubblica idee positive per affrontare i problemi relativi all'esistenza personale e collettiva". Con la speranza che "una società frantumata e parcellizzata per effetto delle violenze e degli artifici della storia" possa ricomporsi in unità.



Ai capitoli primo,terzo,ottavo e undicesimo vengono ricordati Mario Luzi,Piero Bigongiari e Alessandro Parronchi che vennero nell'amata Lucca il primo nel 1993 e nel 1998,il secondo nel 1994 e il terzo nel 1999, coinvolgendo l'uditorio con le loro parole meditate e umanissime.



Il capitolo tredicesimo presenta la drammatica testimonianza della signora Elvia Bergamasco, il pezzo n. 88578, deportata nel 1994 nel lager di Auschwitz-Birkenau.



L'ultimo capitolo riguarda il convegno su don Lorenzo Milani per ricordarne la figura di pastore e di maestro.



Secondo il curatore la memoria di tali personalità deve essere cara a tutti e deve spronare a un rinnovato impegno per la promozione culturale e il bene comune.



L'opera verrà presentata alla cittadinanza in un pubblico incontro presumibilmente nell’autunno prossimo,pandemia permettendo. Nel frattempo chi desidera il volume può rivolgersi al seguente indirizzo email: fabiano.darrigo@tim.it.