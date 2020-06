Cultura e spettacolo



Secondo concorso in ricordo di Carlo Bertacca

martedì, 9 giugno 2020, 08:57

Nella mattinata di oggi, 8 giugno, si sono svolte da remoto le premiazioni del 2° concorso fotografico "In ricordo di Carlo Bertacca", dedicato allo stimato professore dell'ISI Pertini prematuramente scomparso. Il contest è stato organizzato dall'associazione Gli Ex del Pertini, che vede iscritti ex studenti, ex docenti ed ex personale ATA e che da due anni propone alla scuola stimolanti attività formative per gli alunni dell'Istituto.

Quattro le tematiche scelte: Paesaggio urbano e rurale, il ritratto, i dettagli e il tema "a casa per il Covid-19". Per ciascun tema è stata scelta una fotografia vincitrice. Pertanto, per il paesaggio urbano e rurale ha vinto lo scatto di Francesca D'Elia (4B TGC) dal titolo "Nostalgia". Per il ritratto è stata premiata Vincenza Milone (5A TGC) con "Ritratto II". Mentre Gaia Marchetti (3B TGC) si è aggiudicata la categoria dei dettagli con "Oltre i limiti". Quindi la sezione dedicata alle fotografie scattate durante il periodo di lockdown è stato Francesco Lusori (3B TGC) a vincerla, con "My Study Set-up".

Una giuria tecnica composta da ex studenti ed ex docenti ha provveduto a stilare la graduatoria dei premiati. I giudizi sono stati espressi tramite la piattaforma online dell'Associazione, in ottemperanza alle direttive governative.

Alla premiazione ha assistito il figlio del professore Morgan Bertacca.

È la scuola che non si ferma, mentre attende di poter nuovamente riempire quanto prima le classi di alunni e professori, tornando a essere il motore delle idee del futuro.