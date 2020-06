Cultura e spettacolo



A GreenheArt ritornano gli appuntamenti estivi

martedì, 30 giugno 2020, 15:54

Conoscete lo spazio esclusivo di GreenheArt all’interno dei Vivai Marino Favilla? Uno spazio “emozionale” di respiro europeo, a Picciorana, che è nato due anni fa fortemente voluto dalla visione dell’imprenditrice Paola Favilla. Un “teatro naturale”, dove l’incontro tra arte e cultura del verde abbraccia e coinvolge, ben predisponendo sia al meeting aziendale che all’avento di lifestyle o all’esposizione d’arte.

In totale sicurezza, partirà proprio il prossimo venerdì 3 luglio, alle 21, il primo appuntamento del calendario di eventi relativo al mese di luglio, incontri, workshop e meeting che si svilupperanno, con diverse modalità, lungo tutto l’anno.

3 luglio

ore 21:00

GREEN RELAX NIGHT

a cura del fitness club di LIFE

( ingresso gratuito, su prenotazione, max 25 persone)

Liberati dallo stress e ritrova una piacevole sensazione di relax. Accolti dai profumi estivi nella cornice sensoriale di GrennheArt, la coach Life Gemma Alberigi ti guida in una sessione di stretching e destress.

Durante la serata sarà possibile degustare i succhi naturali biologici di “Estratti di Toscana”.

9 luglio

ore 19.30/21.30

INAUGURAZIONE DI “PETALIA” – PLANNING AND FLOWERS

Di Deborah Doroni e Barbara Lippi

(ingresso grauito)

Inaugura con noi la nuova sede di Petalia, il negozio di fiori di Deborah Doroni e Barbara Lippi, che da stasera diventa una meravigliosa farfalla negli spazi di GreenheArt. Buffet a cura de “Il Rustichetto”, musica dal vivo con “La Dama e L’Unicorso” e sorprese “profumate” . Una serata magica, che celebra l’inizio di un nuovo capitolo dedicato alle piante e alle decorazioni per l’interior design nella storia ultra 70enne del Vivaio Marino Favilla, da sempre riferimento per tutte le piante da esterno e la progettazione dei giardini.

16 luglio

ore 19.30/22.30

L’APEgreenVINO

Aperitivo special con l’Ape Piaggio- Enoteca viaggiante

delle Grandi Cru della Costa Toscana

a cura di EST – Events Service Tuscany

(25 euro a persona, bambini gratis.

Si consiglia abbigliamento e calzature comode)

Un viaggio per gli amanti dell’eccellenza del vino. L’Ape Piaggio, l’enoteca itinerante con le eccellenze dei vini della Costa Toscana, arriva fino al cuore verde del Vivaio Marino Favilla. Per te una serata tutta da viaggiare dentro il mondo dei vini delle Grandi Cru della Costa Toscana in una appassionante e diverte “caccia alvino”, ogni vino un diverso fiore da scoprire nell’ “isola” del Vivaio, e da ricomporre in un ideale bouquet di sensazioni piacevoli.

Gusta e degusta, accompagnando con formaggio e frutta, immerso nella musica e nelle atmosfere del giardino esterno e dell’emotional space di GreenHeart.

Quando i sensi si incontrano il viaggio non continua per sempre…

24 LUGLIO

ore 21

IL COCKTAIL FITNESS

A cura del fitness club LIFE

(ingresso libero, su prenotazione, ma 25 persone)

Avvolto dalle luci e dalle atmosfere di GreenheArt, vivi l’esperienza di una serata in movimento con la combinazione di esercizio fisico a base di pilates, yoga, core stability e stretching, guidati dal coach Fabio Mattelli. Con degustazione di “Estratti di Toscana” e tisana di fiori selvatici.

Durante tutti gli eventi in calendario il negozio “Petalia” restera’ straordinariamente aperto al pubblico in orario serale per i regali, la voglia e la necessita’ di bouquet e fiori freschi.