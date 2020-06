Cultura e spettacolo



Al via Real Collegio Estate nel chiostro di Santa Caterina

martedì, 30 giugno 2020, 14:48

di chiara grassini

Sarà sicuramente un programma culturale ricco di eventi, ben curato e organizzato con più di 40 appuntamenti da giovedi 2 luglio al 26 settembre. Quello di cui stiamo parlando Real Collegio Estate, la rassegna estiva all' interno del chiostro di Santa Caterina, un piccolo gioiello architettonico situato nel Rel Collegio, a pochi metri da via Fillungo.



Protagonisti di queste serate estive saranno gli incontri d' arte, una serie di talk show condotti dal giornalista Paolo Mandoli, la musica, il teatro e il coinvolgimento di associazioni culturali legate al territorio lucchese. Tra esse Virtuoso & Belcanto, Animando, il Circolo del Jazz Lucca, la Cattiva Compagnia, Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana e Lucca Senza Barriere.

Per qunto concerne il mondo dell' arte, ci sarnno importanti iniziative, considerate le novità di questa edizione 2020. Quali?L' associazione Il giusto della vita organizzerà incontri letterari e altrettanti dedicati alle arti figurative a cura di Claudio Della Bartola ( dal 30 luglio al 2 settembre).



Tutti gli eventi sarranno ad entrata libera escluso uno, ovvero lo spettacolo che mette al centro dell' attenzione il tema della disabilità grazie a Lucca Senza Barriere.



Il calendario oltre ad essere ricco di eventi ha anche una sua peculiarità, cioè riuscire a coinvolgere qualsiasi fascia d' età proprio perché la scelta degli eventi sono amplie e variegate. Tra gli aspetti fondamentali da ricordare saranno il rispetto delle distanze di sicurezza dovute al Covid-19. Ovviamente gli organizzatori hanno gia preso provvedimenti e pensato già a tutto. Come è stato ribadito stamani durante la presentazione della rassegna Real Collegio Estate.



Tra gli intervenuti Francesco Franceschini, presidente Real Collegio, Stefano Ragghianti, assessore alla cultura, Teresa Leone rappresentante della Provincia e Vittorio Barsotti, presidente di Lucca Donna Jazz. Che cosa è stato detto? In sintesi: i numeri dei posti a sedere saranno 150 e chi vorrà partecipare sarebbe preferibile la lrenotazione. Una volta entrato nel chiostro, il pubblico sarà accompagnato al proprio posto. Si accederà da via della Cavallerizza e si uscirà dall' entrata principale che da su piazza del Collegio.



"Ripartire e riscoprire le bellezze culturali della nostra città e del nostro territorio" sono state le parole di Francesco Feanceschini, che un po' preso dall' entusiasmo ha introdotto le iniziative con una certa emozione e voglia di ripartire per davvero dopo il lockdown. L' assessore Stefano Ragghianti ha invece sottolineato un dato significativo che cosi potremmo riassumere. " Passare questo 2020 con un numero forte di eventi all' interno e fuori dall città" nonostante il periodo complesso di questi mesi.



Di tutt' altro tono Teresa Leone, la quale, ripensando al periodo di quarantena, si è sin da subito posta la domanda "che cosa avverrà d' estate dal punto di vista culturale?" Mentre interveniva legfeva con grande entusiasmo il programma e scorreva con lo sgurdo il tabellone per leggere rapidamente la rassegna. Prima di passare la parola a Vittorio Barsotti, ha ringraziato con soddisfazione.



In ultimo é stato presentato il programma Young Jazz Lucca che prenderà il via giovedi 23 luglio.