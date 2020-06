Cultura e spettacolo



Ben Harper recupera la data al Summer nel 2021

giovedì, 11 giugno 2020, 11:32

14 Luglio 2021 - Piazza Castello Marostica (Vi)

18 Luglio 2021 - Piazza Napoleone Lucca Summer Festival

Buone notizie per i fan di Ben Harper: i concerti di Marostica e Lucca previsti per la prossima estate verranno recuperati nel 2021.

Il cantautore californiano ha deciso di riprogrammare per la prossima estate i concerti rinviati quest’anno in seguito all’emergenza Covid19.

Gli spettatori potranno conservare il biglietto già acquistato che rimarrà valido per il concerto del prossimo anno, per tutti coloro che non avevano ancora acquistato il biglietto invece le prevendite riapriranno già da oggi.

Maggiori informazioni sono consultabili su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it