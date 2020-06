Esce il primo singolo del cantautore lucchese Aliperti

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 8 giugno 2020, 14:05

“Un ciclo di incontri attraverso il quale abbiamo pensato di mettere a disposizione energie e contributi diversi per ripartire dai libri e per riflettere sul loro valore e il loro inesauribile apporto”. Con queste parole Francesca Fazzi (Maria Pacini Fazzi editore) e Gina Truglio (Ubik Libri – Lucca) raccontano L’Anfiteatro...

domenica, 7 giugno 2020, 12:59

E’ tornato a Lucca, anche se virtualmente, Maurizio De Giovanni, lo scrittore per conversare con i suoi lettori grazie alla diretta facebook della Libreria Ubik di Lucca condotta da Gina Truglio, titolare della libreria, sabato 6 giugno per presentare il suo ultimo romanzo "Una lettera per Sara"

sabato, 6 giugno 2020, 20:43

Per il ciclo l'"Anfiteatro dei libri" l'ultimo libro del giornalista Marco Amerigo Innocenti. Con lui Domenico Manzione, magistrato, parlerà dei mali di questa nostra società, mali descritti nel romanzo ma forse ancora più in evidenza gli occhi di tutti durante questi mesi di pandemia che ha messo in luce come...

venerdì, 5 giugno 2020, 16:25

Dopo la compositrice Sofija Gubaidulina, il soprano Raina Kabaivanska, l'étoile Eleonora Abbagnato, l'imprenditore Brunello Cucinelli e il cardinale Gianfranco Ravasi, il premio Lucca Classica va a uno straordinario protagonista della musica internazionale: il direttore d'orchestra Antonio Pappano

venerdì, 5 giugno 2020, 16:23

Con il quinto appuntamento della diretta streaming la Cluster propone un’altra opera indigena, dopo quella di sabato scorso in nāhuatl, lingua originaria della popolazione azteca

venerdì, 5 giugno 2020, 15:51

Nuovo appuntamento con le dirette della Libreria Ubik di Lucca dalla sua pagina Facebook in programma sabato 6 giugno alle ore 18:00 con la presentazione dell’ultimo libro di Maurizio De Giovanni