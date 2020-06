Cultura e spettacolo



Fuori il libro di Andrea Nicolosi: il ricavato in beneficenza al canile

mercoledì, 3 giugno 2020, 14:28

L'ispirazione. Quello che serve per far diventare realtà una semplice idea. Un binomio composto dalle proprie capacità e l'utilità di quello scopo. "Dopo tutto ho vinto io" è il primo libro di Andrea Nicolosi, giovane lucchese di 25 anni.



"Questo è un progetto nato nel maggio 2018 - spiega Andrea -; ha subito poi un rallentamento, per motivi legati alla mia professione, ma dalla scorsa estate sono riuscito a dedicarmici pienamente, per terminare il tutto nel gennaio 2020. A novembre 2019 la svolta: la dottoressa Francesca Fazzi mi ha ricevuto nel suo studio, mi ha spiegato che la cosa si poteva fare e io, con grande entusiasmo, ho preso fiducia e ho cominciato a pensare che ce la potevo fare. Un mese più tardi la copertina era già pronta: per questo devo ringraziare Jelena, che ha fatto un lavoro eccezionale, mettendoci subito quella energia che serve per realizzare tutto".



Il libro parla di Peggy, una cagnolina che ha subito il triste destino dell'abbandono. "Il progetto ha due finalità ben precise - spiega l'autore -: primo sensibilizzare le persone ad adottare i cani dal canile e secondo, più materiale, donare l'intero ricavato delle vendite (150 copie disponibili) in beneficenza al Canile di Pontetetto".



Purtroppo, a causa del periodo di emergenza, la presentazione del libro ha dovuto subire uno slittamento. "Doveva esserci il 27 marzo al Ristorante da Francesco - afferma Andrea -, ma, grazie alla dottoressa Fazzi (il libro è edito dalla casa editrice Pacini Fazzi, ndr), ho la possibilità di "recuperare": martedì 23 giugno, alle 17, ci sarà una presentazione online sulla pagina Facebook della Libreria Ubik Lucca. Una bella opportunità, perché ho la possibilità di far conoscere ancora di più questo progetto, ma non ci fermiamo qua, perché abbiamo creato la pagina Instagram di Peggy (che si chiama Peggy e i suoi amici) dove vengono postate le foto dei vari amici a 4 zampe insieme al libro, coinvolgendo più persone in maniera giocosa".



Per chi fosse interessato all'acquisto del libro il costo è di 10 euro e potrete rivolgervi direttamente alla pagina Facebook o Instagram di Andrea Nicolosi. Non perdere tempo, più della metà delle copie sono già state vendute!