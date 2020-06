Cultura e spettacolo



Il premio Lucca Classica 2020 ad Antonio Pappano

venerdì, 5 giugno 2020, 16:25

Dopo la compositrice Sofija Gubaidulina, il soprano Raina Kabaivanska, l'étoile Eleonora Abbagnato, l'imprenditore Brunello Cucinelli e il cardinale Gianfranco Ravasi, il premio Lucca Classica va a uno straordinario protagonista della musica internazionale: il direttore d'orchestra Antonio Pappano.

Direttore musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2005 e della Royal Opera House dal 2002, Pappano è considerato uno dei più grandi direttori del nostro tempo nonché uno dei più amati dagli orchestrali per carisma e capacità comunicativa.



Il premio Lucca Classica, dedicato ad artisti di diverse discipline e a personaggi della cultura di rilievo internazionale, viene assegnato a Pappano per la sua straordinaria attività artistica, frutto di alto magistero, per le memorabili interpretazioni con le più prestigiose orchestre e per la sua attenzione ai giovani.