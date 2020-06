Cultura e spettacolo



L'Accademie, secondo Open day virtuale per il polo di formazione lucchese

sabato, 20 giugno 2020, 16:17

Per la seconda volta si spalancano, sia pure virtualmente, le porte de L'Accademie, il campus dei mestieri creativi, indirizzato a tutti coloro che vogliono dare una veste professionale al proprio talento in ambito cinematografico, teatrale e pubblicitario. Martedì 23 giugno, dalle 9:45 del mattino, gli interessati potranno ritrovarsi online (attraverso la piattaforma Zoom) per un Open day virtuale volto a dare la possibilità ai potenziali allievi di conoscere docenti e programmi delle tre scuole raccolte sotto L'Accademie: Accademia di Cinema, Accademia di recitazione e Accademia di pubblicità.

In attesa della riapertura vera e propria, prevista per il 23 luglio, dopo aver compilato la richiesta di adesione su www.laccademie.it/open-day.html, martedì sarà possibile accedere a un ambiente virtuale in cui, a partire dai saluti di benvenuto (9:45), gli interessati potranno scoprire che cos'è L'Accademie, le offerte formative del polo, i benefit e le caratteristiche delle scuole, capire qual è il percorso più adatto alle proprie esigenze, andare alla scoperta degli ambienti di studio, approfondimento e lavoro, conoscere gli insegnanti, scoprire come funziona il career center, fondamentale per avviare i ragazzi e le ragazze che seguono i corsi di studio alle professioni scelte. L'Open day proseguirà per tutta la giornata. In aprile, in occasione del primo Open day, furono oltre 150 gli iscritti alla giornata e anche per questo secondo appuntamento sono arrivate già più di 100 richieste. Sarà possibile inviare il form di adesione anche la mattina stessa.

"L'Accademie, la scuola dei mestieri straordinari" (www.laccademie.it) è il primo polo formativo in Toscana che, in un campus diffuso nel centro storico di Lucca, unisce L'Accademia di cinema (ACT), L'Accademia di recitazione (ART) e l'Accademia di pubblicità (Touch), tre realtà che si fondono e interagiscono nell'insegnamento delle diverse discipline per formare creativi, pubblicitari, registi, tecnici del cinema e attori di domani.

Per maggiori informazioni: www.laccademie.it.