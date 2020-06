L'Augusta, giovedì il primo appuntamento del festival: Borgonovo, Rapisarda e Gervasoni parlano dei Talebani d'occidente

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 29 giugno 2020, 18:05

La musica non si ferma a Lucca, e il Festival Virtuoso & Belcanto “resiste” alla pandemia offrendo a strumentisti e pubblico, dal 13 al 26 luglio 2020, un’edizione nuova e radicalmente unica nel suo genere

lunedì, 29 giugno 2020, 14:22

Nella chiesa di San Francesco a Lucca per l'Anniversario in Concerto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: Amata Immortale. Alla ricerca della donna sconosciuta che rubò il cuore di Ludwig Van Beethoven

lunedì, 29 giugno 2020, 14:17

L’anfiteatro dei Libri, martedì 30 giugno alle 17 appuntamento in diretta FB con la cucina della Lucchesia con Sandra Lotti, Ilaria Del Bianco e Dino Braga

domenica, 28 giugno 2020, 18:44

Questa settimana la diretta facebook dalla pagina della Libreria Ubik di Lucca è stata dedicata alla presentazione del libro “La storia di Marcella che fu Marcello” scritto da Bianca Berlinguer, un’occasione, tra l’altro per parlare dei diritti delle persone LGBTQ (lesbiche, gay, bisessuali e tasngender)

domenica, 28 giugno 2020, 18:23

Sta per terminare l’attesa per lo spettacolo “C’è amore un po’ per tutti e tutti quanti hanno un amore” portato in scena dal gruppo “La Cattiva Strada”, organizzato da Luccasenzabarriere con il patrocinio di comune e provincia di Lucca, che inaugurerà giovedì 2 luglio alle ore 21.15 il calendario estivo...

venerdì, 26 giugno 2020, 15:00

Al via giovedì 2 luglio alle ore 21.30, con la Cartolina pucciniana dedicata a Madama Butterfly, il cartellone di eventi estivi che animerà Piazza del Giglio per i mesi di luglio e agosto, e fino alla prima settimana di settembre