Cultura e spettacolo



Lucca Film Festival e Europa Cinema in diretta sui social

mercoledì, 3 giugno 2020, 17:21

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema inaugura un periodo di dirette live sui social e si apre a nuove collaborazioni. Ogni settimana saranno presentati nuovi contenuti online sui canali social del Festival. Ci saranno ospiti internazionali, proiezioni grazie alle screening room virtuali e tanti approfondimenti sulle sezioni del Festival. Tutti gli appuntamenti si potranno seguire sui canali social del Lucca Film Festival.

Iniziamo subito con due appuntamenti dedicati al film "Mister Wonderland" di Valerio Ciriaci, documentario sulla straordinaria storia di Sylvester Z. Poli, un umile artigiano emigrato dall'Italia in America alla fine del XIX secolo e diventato il più grande proprietario di sale cinematografiche del suo tempo. Il documentario dal 4 giugno sarà in programma sulla piattaforma Cinemino@home, il canale virtuale de Il Cinemino (biglietto euro 4,90). Le proiezioni saranno accompagnate da due incontri in diretta sulla pagina facebook del Festival: il 4 giugno, alle ore 19.00, con Nicola Borrelli (Presidente del Lucca Film Festival e Europa Cinema e produttore del film) dialoga con Valerio Ciriaci (regista) e Isaak Liptzin (produttore e direttore della fotografia) e l'11 giugno, alle ore 19.00, con Pietro Luigi Biagioni (direttore scientifico Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana), Vittorio Iervese (presidente Festival Dei Popoli; Università di Modena e Reggio Emilia) e Luca Peretti (autore e produttore del film; The Ohio State University).

Un appuntamento imperdibile quello del 18 maggio quando sarà reso disponibile alla visione un video intervista in cui i registi Joe Dante e Mick Garris, illustri ospiti dell'Edizione 2019, saranno in dialogo con lo scrittore Paolo Zelati, curatore del loro omaggio al Festival dello scorso anno.

Prosegue la collaborazione con CAM ON/circuito OFF, percorso d'arte contemporanea che coinvolge anche il cinema e la letteratura. Nella sezione Proiezioni della Galleria Virtuale "Santi e Mostri- a memorable fancy" a partire dal 10 giugno (camoncircuitooff.com) sarà disponibile alla visione il video della rappresentazione teatrale "Dove vai Francesco?" di Maria Teresa Elena tratto da un testo di Anna Maria Mazziotti, con l'attrice Milena Vukotic. Saranno pubblicati inoltre i cortometraggi "Oltre rosso" e "Vènti Vénti" di Alberto Tempi fino al mercoledì successivo. La settimana di proiezioni sarà inaugurata con una live sulla pagina facebook del Festival dedicata a queste proiezioni il 10 giugno alle ore 19.00.

Una sala cinematografica virtuale per Lucca Film Festival e Europa Cinema

Lucca Film Festival e Europa cinema è felice di poter essere parte di #PiùCompagnia, il nuovo spazio virtuale con il cinema al centro. Il Festival contribuirà a costruire un programma dinamico e fruibile online grazie anche alla sala cinematografica virtuale del Cinema La Compagnia realizzata in partnership con MYmovies.it. Il progetto sostenuto da Regione Toscana e a Fondazione Sistema Toscana che ci hanno permesso di partecipare a questa iniziativa, permette di affiancare (e non sostituire) alla sala tradizionale uno spazio in più dedicato ai contenuti culturali proposti dal Lucca Film Festival. Alla sala virtuale si potrà accedere direttamente dal sito del Festival, dal sito del Cinema La Compagnia o dal sito di MYmovies.it: l'utente troverà le offerte dettagliate con didascalie e spiegazioni, orari e prezzi, in cui si potrà muovere liberamente scegliendo "lo spettacolo" preferito. Sarà davvero come andare al cinema fisicamente perché Più Compagnia proporrà degli orari ben definiti e una impostazione grafica che evocherà l'entrata in sala. La bigliettazione aperta dal 22 maggio, con modalità di pagamento online.