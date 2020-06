Riaprono i teatri, flashmob in piazza del Giglio

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 12 giugno 2020, 14:42

Lucca torna a spiccare tra le eccellenze italiane ripartendo dalla cultura: il Puccini e la sua Lucca Festival sarà la prima manifestazione musicale a riprendere sul territorio nazionale, in una chiesa di San Giovanni accuratamente sanificata e pronta ad accogliere il pubblico in totale sicurezza

venerdì, 12 giugno 2020, 13:27

Come al solito la trasmissione, condotta da Anita Azzi con il coordinamento tecnico di Marco Cardone, vedrà la partecipazione del compositore che illustrerà al pubblico queste innovazioni sonore, coadiuvato da vari esponenti della Cluster ed Ema Vinci

giovedì, 11 giugno 2020, 15:03

Un percorso iniziato lo scorso agosto, fortemente voluto dal presidente Paolo Tacchi, Presidente del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca, quello che si è concluso mercoledì 10 giugno durate una conviviale (via zoom a causa delle restrizioni in atto) con la premiazione del Concorso rivolto a giovani musicisti “Innamorarsi della...

giovedì, 11 giugno 2020, 14:03

Nosos è un viaggio fotografico di Giorgio Leone, con i testi di Debora Pioli, i suoni del sound designer Luca Contini, le riprese video di Alessandro Puccini, per conto del team creativo Hermann

giovedì, 11 giugno 2020, 11:32

Buone notizie per i fan di Ben Harper: i concerti di Marostica e Lucca previsti per la prossima estate verranno recuperati nel 2021. Il cantautore californiano ha deciso di riprogrammare per la prossima estate i concerti rinviati quest’anno in seguito all’emergenza Covid19

mercoledì, 10 giugno 2020, 15:36

La D’Alessandro e Galli risponde all'appello-protesta della popolare rockstar, Paul McCartney, di restituire i soldi e non i voucher a coloro che hanno acquistato il biglietto