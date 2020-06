Cultura e spettacolo



Sarà la “Cattiva strada” ad inaugurare la stagione estiva dell’arena teatro Real Collegio giovedì 2 luglio

lunedì, 15 giugno 2020, 14:17

L’associazione onlus Luccasenzabarriere avrà l’onore di aprire la stagione estiva dell’arena teatro del Real Collegio giovedì 2 luglio alle ore 21.15 con il concerto de “La Cattiva strada”, gruppo livornese che farà rivivere la straordinaria musica e i celebri testi di Fabrizio De Andrè.

Lo spettacolo, intitolato “C’è amore un po’ per tutti e tutti quanti hanno un amore..” si svolgerà con il patrocinio del comune, della provincia di Lucca e della Fondazione Fabrizio De Andrè onlus, coinvolgendo anche l’associazione “Sentieri della felicità” con Samantha Cesaretti che presenterà la serata. Da sottolineare la collaborazione con la sezione di Lucca dell’Ens, ovvero l’Ente nazionale sordi.

Grazie a questa partnership, infatti, tutto lo spettacolo e i testi dei brani saranno tradotti in tempo reale nel linguaggio dei segni. Il costo del biglietto per la platea unica non numerata sarà di 10 euro, con l’intero incasso della serata che verrà devoluto per il sostentamento delle attività di Luccasenzabarriere. Per rispettare le normative ministeriali anti-Covid, i posti saranno sistemati in modo tale da garantire la distanza di sicurezza richiesta.

Dopo il successo fatto registrare nello scorso Natale, il gruppo, formato dalla voce cantante di Marco Pellizzon, con Davide Loi e Valentina Fortunati alla chitarra, voce recitante di Elena De Carolis e con la regia curata da Enrico Pompeo, condurrà gli spettatori in un viaggio attraverso l’abbinamento musica-poesia tanto caro a De Andrè. Testi che saranno le guide per addentrarsi verso luoghi nascosti, angoli bui, strade scure e vicoli dove un’umanità dolente trascina i suoi giorni in attesa di un destino meno avverso. Canzoni e monologhi teatrali saranno intessuti insieme come tappe di un cammino per scoprire che, proprio come recita una delle strofe più famose dell’indimenticato cantautore genovese, “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”.

“Per la nostra associazione è veramente un grande piacere inaugurare la stagione estiva del Real Collegio, dopo i mesi difficili che tutta la comunità ha dovuto affrontare. A tal proposito ci tengo a ringraziare pubblicamente il presidente Francesco Franceschini.” – è il pensiero del presidente di Luccasenzabarriere Domenico Passalacqua- “Consiglio a chi vorrà partecipare alla serata di recarsi a teatro almeno trenta minuti prima dello svolgimento dell’evento.”

La prevendita è iniziata, riscuotendo peraltro diverse adesioni, mentre per prenotazioni e informazioni dovrà essere chiamato il numero 338-8980749