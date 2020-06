Cultura e spettacolo



Scuola Estiva Bambini Kreativa: campus artistico e ricreativo

martedì, 9 giugno 2020, 15:39

Il centro estivo per bambini di Kreativa è attivo da molti anni e quest'anno, nonostante l'emergenza Coronavirus, ha mantenuto l'arte al centro pur adottando tutte le forme di protezione necessarie per i bambini, i familiari e gli insegnanti.

In questo particolare periodo di emergenza sarà preso ogni accorgimento richiesto a tutela dei bambini e genitori; tutte le attività saranno svolte all'aperto, compresa l'accoglienza, prevedendo distanze adeguate e mettendo a disposizione dispositivi igienizzanti; eventuali cartelle, pranzo al sacco o oggetti di proprietà del bambino saranno posti in un luogo separato che sarà igienizzato ogni giorno; tutto il materiale e attrezzatura utilizzata sarà sanificata giornalmente.

Negli spazi interni e all'accoglienza è obbligatorio l'utilizzo delle mascherine chirurgiche, ma all'esterno l'uso obbligatorio è limitato laddove non venga rispettata la distanza di almeno 1 metro (raccomandata 1,80); le attività saranno quindi strutturate per far respirare il più possibile il bambino.

La scuola estiva della nostra associazione costituisce un ambiente artistico tutto dedicato ai bambini e ragazzi, che nasce come naturale evoluzione dei laboratori per adulti in quanto consideriamo l'arte parte fondamentale della vita di ciascuno, sia esso piccolo o grande.

Le nostre insegnanti accompagnano i bambini in un percorso ricco e diversificato, con corsi suddivisi per materia e in cui viene data la massima importanza all'espressione artistica di ciascuno; questa viene supportata dall'esperienza, dalla competenza, dalla preparazione, dalle capacità di ogni docente che è quindi in grado di dar vita ad un percorso di crescita artistica del tutto in linea con le aspettative del piccolo.

Durante il periodo estivo, a differenza di quello invernale, vista la durata breve e la frequenza spesso più frammentata dei corsi, l'approccio è quello di laboratori giornalieri in cui ogni bambino possa comunque con serenità portare a compimento un ottimo lavoro e possa accrescere l'interesse verso materie che spesso vengono un po' accantonate.

Ormai portiamo avanti questi progetti da vari anni; abbiamo formato un eccellente team di insegnanti, qualificate, motivate e intraprendenti, realizzato spettacoli, mostre, visite guidate; abbiamo inoltre avuto varie collaborazioni con istituti, scuole e associazioni per progetti di laboratori o workshop nei quali abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza artistica arricchendoci via via di esperienze emotive molto forti che ci danno sempre nuova energia per continuare a proseguire il nostro cammino artistico.

SCUOLA aperta dal 15 giugno al 7 agosto

LABORATORIO SETTIMANALE con formula MATTINIERA (8:00-13:00) oppure GIORNALIERA (8:00-16:00).

INSEGNANTE con titoli ogni 7 bambini.

KIT REGALO utile per le attività.

TUTTI i materiali necessari per TUTTE le attività.

Attività all'APERTO su prato e all'ombra di piante e gazebo.

STRUTTURA coperta in caso di maltempo e utilizzo di servizi.

RISPETTO delle norme anti-coronavirus.

SANIFICAZIONE giornaliera.

PRENOTAZIONI/ISCRIZIONI secondo disposizioni ministeriali

NUMERO CHIUSO: massimo 14 bambini fino ad esaurimento posti