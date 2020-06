Cultura e spettacolo



Un nuovo inizio e tante attività per la riapertura di Jam Academy Lucca

martedì, 9 giugno 2020, 14:43

Un nuovo inizio e tante attività musicali per la riapertura di Jam Academy Lucca, a partire da mercoledì 10 giugno 2020.

Forti del successo di adesioni per il corso di DJ, e dopo la notizia del gemellaggio internazionale promosso dall'istituto per favorire gli scambi culturali e musicali con la Lukas Global School di Seul (Corea del Sud), realtà collegata la Seoul National University, la Korea National Sport University e la Chong Shin University , Jam Academy torna ora pienamente operativa.

Passati 80 giorni di lockdown, e dopo aver adeguato il locale per quanto riguarda distanze di sicurezza e i dispositivi di protezione personale, da domani 10 giugno è possibile riprendere le lezioni dal vivo, lasciando l'on line per tornare a suonare insieme, per davvero.

Info: 0583 957566, info@jamacademy.it, www.jamacademy.it.