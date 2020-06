Cultura e spettacolo



Virtuoso & Belcanto è connesso, interattivo e multimediale: dal 13 al 26 luglio, la quinta edizione del Festival sarà worldwide

lunedì, 29 giugno 2020, 18:05

La musica non si ferma a Lucca, e il Festival Virtuoso & Belcanto “resiste” alla pandemia offrendo a strumentisti e pubblico, dal 13 al 26 luglio 2020, un’edizione nuova e radicalmente unica nel suo genere. Per la prima volta dalla creazione del Festival, Virtuoso & Belcanto sarà infatti completamente e interamente connesso, grazie alla possibilità di partecipare e seguire le lezioni con musicisti di fama mondiale da casa propria, con PC e smartphone. Le lezioni saranno infatti tenute in aule “virtuali” grazie alla piattaforma mfclassrooms, una tra le migliori attualmente esistenti per capacità di garantire la nitidezza di suono e l’interazione artistica a distanza. Grazie a questo modernissimo strumento tecnologico, utilizzato dalle accademie musicali più importanti al mondo (Escuela Superior Reina Sofia di Madrid, Accademia Chigiana, Accademia di Musica di Pinerolo, Festival Dino Ciani, Accademia Perosi di Biella, European Music Institute di Vienna), il Festival sarà in grado di mantenere inalterata la propria vocazione didattica, volta a creare occasioni di formazione, conoscenza e collaborazione tra giovani musicisti e importanti concertisti e docenti di fama internazionale.

Ideato da Riccardo Cecchetti (direttore artistico), promosso e realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio, Virtuoso & Belcanto presenta la sua quinta edizione, in questa estate 2020, con numeri importanti, che attestano la “tenuta” del Festival nonostante la pandemia: 26 docenti e artisti di fama internazionale, tra i quali si annovera anche il leggendario Alfred Brendel, e 125 allievi (ma le iscrizioni rimarranno aperte fino al 30 giugno) da 34 paesi del Mondo (il 55% dall’Europa, il 25% dall’America, il 15% dall’Asia e il 5% dall’Oceania).

La programmazione concertistica sarà articolata in 16 concerti disponibili online, registrati a Berlino, Budapest, Londra, Yale University, Madrid e Osaka, cui si aggiungeranno 13 fra conferenze (fra cui un ciclo di 6 incontri su Beethoven a cura di Guido Zaccagnini), incontri con artisti, webinar, 6 seminari live per gli studenti e interessati (sulla piattaforma utilizzata per le lezioni, mfclassrooms), 6 visite guidate a luoghi musicali lucchesi (realizzate in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini e l’Associazione Lucchesi nel Mondo) e 2 concorsi. Due saranno i concerti in presenza, che si terranno nel Chiostro di Santa Caterina al Real Collegio; a questi, si aggiungeranno alcuni extra legati alla tradizione lucchese. Sarà possibile accedere alla programmazione pubblica tramite il sito web http://virtuoso.events

L’edizione 2020 del Festival Virtuoso & Belcanto annovera nomi di spicco del concertismo e docenti delle più importanti accademie mondiali. Eccoli tutti, nel dettaglio: Alfred Brendel (special guest per la musica da camera), Andrej Bielow, Jan Bjøranger, Mark Gothoni, Eszter Haffner, Bård Monsen, Stephan Picard, Vilmos Szabadi (violino), Paul Cortese, Bruno Giuranna, Nobuko Imai, Wenting Kang (viola), Claudio Bohórquez, Adrian Brendel, Peter Bruns, Xenia Jankovic, Sandro Meo, Alain Meunier (violoncello), Boris Berman, Yejin Gil, Ian Jones, Péter Nagy, Roberto Prosseda, Wei-Yi Yang (pianoforte), Luc-Marie Aguera, Bruno Giuranna, Adrian Brendel, Jan Bjøranger, Riccardo Cecchetti (musica da camera).

§§§

Virtuoso & Belcanto, il festival ideato da Riccardo Cecchetti (direttore artistico), promosso e realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio, per l'edizione 2020 è realizzato grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre alla Fondazione Banca del Monte di Lucca e al contributo di Animando - Centro di Produzione Musicale, Musicherie.com di Antonio Bonacchi.

Il Festival è in collaborazione con Konzertdirektion Prof. Victor Hohenfels – Populären Konzerte Berlin, Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, Associazione Lucchesi nel Mondo, Comune di Capannori, Real Collegio, Le Dimore del Quartetto, Culiner Cc, Idagio, Associazione Musicale Lucchese – Lucca Classica, Istituto Italiano di Cultura di Londra, "Farulli 100".

Si ringraziano per il patrocinio: Provincia di Lucca e la Camera di Commercio di Lucca.