Cultura e spettacolo



Visite guidate nel giardino scientifico: i testimoni silenziosi, la storia dell’Orto botanico di Lucca raccontata dagli alberi

martedì, 9 giugno 2020, 16:59

Il 13 giugno di 200 anni fa la duchessa di Lucca Maria Luisa di Borbone consegnava al Liceo Reale – l’università di Lucca - la Piaggia Romana, ossia il terreno dove poco dopo iniziarono i lavori di costruzione dell’Orto Botanico. Per celebrare la ricorrenza, sabato prossimo saranno organizzate due visite guidate della durata di circa un’ora, alle 10,30 e alle 17.00, con il tema “I testimoni silenziosi, la storia dell’Orto raccontata dagli alberi”

È necessario prenotare biglietto e partecipazione alla visita entro le ore 13 di venerdì 12 giugno, telefonando al numero 0583/950596 oppure via e-mail scrivendo a biglietteria@ortobotanicodilucca.it. Il costo è di 3 euro a persona, i partecipanti dovranno indossare la mascherina, rispettare le distanze interpersonali e tutte le indicazioni in ingresso. L’iniziativa voluta dall’Ufficio Cultura è realizzata in collaborazione con l’Associazione per la diffusione delle piante fra gli amatori A.Di.P.A. per promuovere la partecipazione e la conoscenza del museo verde www.ortobotanicodilucca.it