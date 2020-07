Cultura e spettacolo



A Lucca la personale dell'artista Zeno Travegan

mercoledì, 22 luglio 2020, 18:35

Si svolgerà dal 27 luglio all'11 agosto, presso la Chiesetta di San Benedetto in Gottella (Confraternita dei Legnaioli) in piazza Bernardini a Lucca, la personale dell'artista Zeno Travegan.

La mostra, intitolata "Silenzio...la voce dei pesci!" spaziera' attraverso un excursus generale della produzione dell'artista da qualche anno residente a Lucca.



In esposizione, oltre al ciclo dei pesci intesi come metafora del silenzio, anche opere astratte e di chiaro riferimento musicale,



Zeno Travegan, nome d'arte di Enzo Gravante, rende un sentito omaggio alla citta' dove ha scelto di vivere dopo una carriera come giornalista e critico musicale.



Sue opere sono presenti nelle collezioni private felle principali città italiane, ed in alcune città europee ed extraeurope dove ha anche esposto.