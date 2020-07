Cultura e spettacolo



Al Caffè de La Versiliana si parla di Covid con Alessandro Tambellini

sabato, 11 luglio 2020, 14:20

Si parlerà di Covid nell' incontro in programma al Caffè de La Versiliana lunedì 13 luglio alle 18.30 condotto da Fabrizio Diolaiuti. Sul palco dello storico e celebre Caffè di Marina di Pietrasanta, si tratterà l’aspetto umano della malattia dal punto di vista dei dottori impegnati in prima linea e di chi è stato vittima del Coronavirus. Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca, colpito seriamente dal virus renderà pubblica la sua personale esperienza. Francesco Bovenzi, nel suo libro “La strada del coraggio. Parabola di un virus” che ha riscosso anche il plauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, descrive bene l’operato dei medici in prima linea. A proposito di Covid si parlerà anche dell’aspetto tecnico con Antonio Palla, professore ordinario di pneumologia UniPi, che illustrerà come le vie respiratorie sono aggredite da questa malattia e i rimedi più efficaci per combatterla. Il professore Francesco Menichetti, Infettivologo. Professore UniPi, ci fornirà dati freschi sullo stato attuale della situazione Covid nel nostro paese.

La Fondazione Versiliana ricorda che l'ingresso agli Incontri al Caffè sarà come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all'inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e saranno in onda anche su Noi Tv, TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana Tv .